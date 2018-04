IPL 2018, CSK vs KKR: आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हरभजन सिंह ने पीली जर्सी में अपना पहला विकेट हासिल कर लिया है। मंगलवार (10 अप्रैल, 2018) रात कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने घातक साबित हो रहे सुनील नरेन को चलता किया। खास बात यह है कि हरभजन को पहला विकेट सुरेश रैना ने दिलाया, जिन्होंने छक्का मारने की कोशिश कर रहे नरेन का मुश्किल कैच लपका। इसका वीडियो लिंक आईपीएल ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। बता दें कि आंद्रे रसैल द्वारा 36 गेंदों में 11 छक्के और महज एक चौके की मदद से खेली गई 88 रनों की पारी भी कोलकाता नाइट राइडर्स को हार से बचा नहीं पाई।

चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को एम.ए. चिदम्बरसम स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के मैच में कोलकाता को पांच विकेट से हरा कर अपने घर में दो साल बाद विजयी वापसी की है। कोलकाता ने चेन्नई के सामने 203 रनों की विशाल चुनौती रखी थी जिसे मेजबान टीम ने आखिरी ओवर में एक गेंद बाकी रहते हुए पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया।

