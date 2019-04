IPL 2019, RCB vs CSK: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को एक रन से हरा इस सीजन अपनी तीसरी जीत दर्ज की। आखिरी ओवर तक गए इस रोमांचक मुकाबले को विराट कोहली की टीम ने अंतिम क्षणों में अपने नाम किया। 162 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। डेल स्टेन ने पारी के पहले ही ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो विकेट लेकर चेन्नई को बैकफुट पर भेज दिया। स्टेन ने पांचवीं गेंद पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन को मार्क्स स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कराया तो वहीं अगली गेंद पर उन्होंने सुरेश रैना को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेजने का काम किया। स्टेन की यॉर्कर गेंद पर सुरेश रैना बोल्ड हुए और यहां से चेन्नई की मुश्किलें बढ़ती चली गई। स्टेन की इस गेंद को देख डगआउट में बैठे बॉलिंग कोच आशीष नेहरा भी हैरान रह गए। नेहरा का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जहां फैंस ने उनसे जमकर मजे लिए।

एक फैन ने लिखा कि नेहरा जी को विश्वास नहीं हो रहा कि उनके गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चेन्नई की ओर से सबसे अधिक नाबाद 84 रन धोनी ने बनाया। अपनी पारी के दौरान 48 गेंदों की पारी में पांच चौके और सात छक्के लगाये। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बैंगलोर को विराट कोहली के रूप में पहला झटका लगा। कोहली को दीपक चहर ने धोनी के हाथों कैच कराया। इसके बाद पार्थिव ने एबी डिविलियर्स (19 गेंदों पर 25) के साथ 47 और अक्षदीप नाथ (20 गेंदों पर 24) के साथ 41 रन की साझेदारियां की।

Raina gets Steyn Gunned and how

Watch the video here https://t.co/ptwo5Guxhl #RCBvCSK pic.twitter.com/5eVymkgmeF

