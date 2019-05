आईपीएल 2019 के फाइनल मुकाबले में एक रन से हारकर चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार चैंपियन बनते बनते रह गई। हार से लाखों सीएसके फैंस का दिल टूट गया। इस टीम के खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना इस आईपीएल सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए। ये अबतक का रैना का सबसे निराशाजनक आईपीएल था। लेकिन अपने ट्वीट्स के चलते वे चर्चा में बने रहते हैं। रैना ने सोमवार को अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए दक्षिण भारत के सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार से एक सवाल पुछा। जिसके बाद सूर्या ने उन्हें ट्रोल करते हुए मजेदार जवाब दिया।

दरअसल सूर्य इन दिनों अपनी आगामी फिल्म NGK की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए ट्वीट कर अपने फैंस से सवाल पूछने की अपील की। उन्होंने एक छोटा था वीडियो ट्वीट कर लिखा “मैं तैयार हूं, चलो बातें करते हैं।” और हैशटैग आस्क सूर्य लिखा। इस पर रैना ने सूर्य से सवाल करते हुए लिखा “चेन्नई सुपर किंग्स टीम में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है?” इसपर सूर्य ने चुटकी लेते हुए कहा “जाहिर है आप और महेंद्र सिंह धोनी, आप अपनी सिंगिंग के लिए और धोनी अपनी ड्राइंग स्किल्स के लिए। ” इसपर रैना ने हस्ता हुआ इमोजी ट्वीट किया। दोनों के इन ट्वीट्स को लोग जमकर रीट्वीट कर रहे हैं। वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स के फैंस रिप्लाई कर दोनों की तारीफ भी कर रहे हैं।

Obviously it’s you and @msdhoni @ImRaina for the singing skills and @msdhoni for his drawing skill #CSK fan forever!! https://t.co/jnMv5KwjUR

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 20, 2019