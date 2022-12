Sunil Gavaskar on Kuldeep Yadav: बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 (Team India Playing 11) से कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को बाहर कर दिया गया। उनकी जगह जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) को मौका मिला। इंडियन टीम मैनेजमेंट (Indian Team Management) के इस फैसले से लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) हैरान हैं। उन्होंने कहा कि प्लेयर ऑफ द मैच को ड्रॉप करना अविश्वसनीय है। टीम में दो अन्य स्पिनर थे, उनमें के किसी एक ड्रॉप किया जाना चाहिए था। ये दो अन्य स्पिनर स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और अक्षर पटेल (Axar Patel) हैं।

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। टीम इंडिया (Team India) के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा कि कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को बाहर रखना मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और अक्षर पटेल (Axar Patel) अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

सुनील गावस्कर ने क्या कहा? (What Sunil Gavaskar Said)

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को प्लेइंग 11 से बाहर किए जाने पर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, “मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) को ड्रॉप करना अविश्वसनीय है। यही एकमात्र शब्द है, जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और यह बहुत ही साधारण टिप्पणी है। मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा। यह अविश्वसनीय है कि आपने मैन ऑफ द मैच (Man of the Match) को बाहर कर दिया गया, जिसने 20 में से 8 विकेट लिए।”

रविचंद्रन अश्विन या अक्षर पटेल को करना चाहिए था बाहर (Ravichandran Ashwin or Axar Patel should have been Dropped)

सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने आगे कहा, ” आपके पास दो और स्पिनर हैं। उन दो स्पिनरों में से एक को बाहर किया जा सकता था। लेकिन आठ विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पिच कैसी दिखती है इसपर न ध्यान देते हुए खिलाया जाना चाहिए था।” बता दें कि जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) की को 12 साल बाद टेस्ट खेलने का मौका मिला।