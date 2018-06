Australia vs England 4th ODI Live Cricket Streaming, Aus vs Eng Live Cricket Score at Sony Six Live: यहां देखें ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड मैच का लाइव टेलीकास्ट

England vs Australia, Australia vs England Live Cricket Score Streaming, Aus vs Eng Live Cricket Score Streaming, Eng vs Aus Live score Streaming, Sony Six Live Cricket, Hotstar Live Cricket Match: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 जून को चौथा वनडे मैच खेला जाना है। इंग्लैंड 5 मैचों की वनडे सीरीज में पहले से ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज सैम कुर्रेन और क्रेग ओवरटन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे दो एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिये टीम में शामिल किया है। इयोन मोर्गन की अगुवाई वाली इंग्लैंड ने पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। उसने पिछले मैच में छह विकेट पर 481 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था।

इसके बाद स्पिनर आदिल राशिद और मोईन अली ने मिलकर सात विकेट लिये जिससे इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया को 242 रन से हराया। यह इंग्लैंड की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है जबकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार। बेट स्टोक्स और क्रिस वोक्स के चोटिल होने के कारण बाहर होने से इंग्लैंड ने अपना गेंदबाजी आक्रमण मजबूत करने का फैसला किया।

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे मैच का लाइव प्रसारण Sony Six और Sony Six HD पर देखा जा सकता है। वहीं Sony LIV पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी।

