Ind vs Eng, India vs England 3rd Test Live Cricket Score Streaming Online, Sony Liv Live Cricket, Sony Six HD Live TV, Sony Ten 3 HD Live : कप्तान विराट कोहली (103) के करियर के 23वें शतक के दम पर भारत ने यहा ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत ने मैच के तीसरे दिन सोमवार को अपनी दूसरी पारी सात विकेट के नुकसान पर 352 रनों पर घोषित कर इंग्लैंड के सामने 521 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 23 रन बना लिए हैं। स्टम्प्स तक कीटन जेनिंग्स 13 और एलिस्टर कुक नौ रन बनाकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड लक्ष्य से अभी भी 498 रन दूर है। उसके पास हालांकि पूरे दो दिन का समय है।

तीसरा दिन पूरी तरह से भारतीय कप्तान के नाम रहा जिन्होंने टेस्ट करियर में अपने 6,000 रन पूरे किए। वह सबसे तेजी से इतने रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। विराट से पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 117 पारियों में छह हजार रन पूरे किए थे। हालांकि कोहली ने उनसे एक पारी ज्यादा ली। कोहली ने अपनी शतकीय पारी में 197 गेंदों का सामना किया और 10 चौके लगाए। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा (72) के साथ तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी कर भारत को मजबूत किया। दोनों बल्लेबाज दूसरे दिन नाबाद लौटे थे। तीसरे दिन दोनों ने दो विकेट के नुकसान पर 124 रनों से आगे भारतीय पारी को बढ़ाया और पहले सत्र में कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे सत्र में अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए।

– इंग्लैंड में चौथी पारी में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के नाम दर्ज है जिसने नार्टिंघम में ही मार्च 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ 440 रन बनाए थे।

India vs England 3rd Test Live Cricket Score Updates :

– इंग्लैंड में चौथी पारी में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के नाम दर्ज है जिसने नार्टिंघम में ही मार्च 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ 440 रन बनाए थे।

-पांच दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में कोई टीम चौथी पारी में 451 से अधिक रन नहीं बना पाई है। यह रिकार्ड न्यूजीलैंड के नाम दर्ज है जिसने मार्च 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 451 रन बनाए थे।

