इस पूर्व गेंदबाज ने किया डेविड वार्नर का बचाव, कहा- शिकायत करना बंद करो

आस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी शेन वार्न ने डरबन में पहले टेस्ट के दौरान डेविड वार्नर और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डि कॉक के बीच हुए छींटाकशी विवाद के बाद कहा कि खिलाड़ियों को‘ छींटाकशी’ के बारे में‘ शिकायत करना’ बंद करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रविवार को चाय ब्रेक के बाद ड्रेंसिंग रूम की ओर जाने वाली संकरी सीढ़ियों पर वार्नर दक्षिण अफ्रीकी डि कॉक पर चिल्ला रहे थे। उप कप्तान वार्नर को उनके साथी खिलाड़ी शांत कर रहे थे जो रिपोर्टों के अनुसार अपनी पत्नी कैंडिस पर की गयी टिप्पणी पर आपा खो बेठे थे। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने इस बहस को बढ़ाने के लिये उन्हें दोषी ठहराया। अब इस पर फैसला मैच रैफरी जेफ क्रो लेंगे। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने आज कहा, इस घटना के बारे में दोनों टीमों के मैनेजर और मैच रैफरी ने बीती रात चर्चा की तथा यह अब इस फैसला मैदानी अंपायर और मैच रैफरी को करना है। मैच रैफरी ने दोनों टीमों को खेल भावना की बात बतायी जिसके अंतर्गत खेल खेलना चाहिए। हालांकि इस विवाद पर राय बंटी हुई है, जिसमें वार्न का कहना है कि खिलाड़ियों को‘ व्यक्तिगत’ टिप्पणी करने से बचना चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें‘ साथ मिलकर एक बीयर लेनी( पीनी) चाहिए’ और निपटारा करना चाहिए।

Chat, banter, sledging has always been apart of any series between SA & Oz. Both sides always give it out. Respect is the key & I hope nothing personal was said to any player towards anyone from either side. Have a beer together afterwards & get on with it – stop the whinging !

— Shane Warne (@ShaneWarne) March 5, 2018