Net-west series 2002: 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स शुरू होने वाले वनडे विश्वकप के लिए सभी टीमें इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं। इस विश्वकप के लिए भारतीय टीम के अलावा कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी इंग्लैंड गए हैं। इन दिग्गजों में एक नाम युवराज सिंह का भी है। भारत को 2011 विश्वकप जिताने वाले युवी ने हालांकि अब तक संन्यास नहीं लिया है। लेकिन वे पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में नज़र आए। इन दोनों खिलाड़ियों का इस मैदान से पुराना रिश्ता है। दरअसल 17 साल पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के मुंह से नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले में जीत छीन ली थी। जी हां ये वही मैच था जिसमें तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी टीशर्ट उतर दी थी।

कैफ ने शुक्रवार को युवी के साथ एक तस्कीर ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा “17 साल बाद, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में युवी के साथ। टीम इंडिया को शुभकामनाएं और उम्मीद है कि विराट कोहली और उनकी टीम 14 जुलाई को यहां विश्व का ख़िताब अपने नाम करेगी।” इस तस्वीर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी कमेंट किया है। हुसैन ने लिखा “ये वो फोटो नहीं है जिसे देखकर आप सुनह उठना चाहेंगे। आज भी मुझे इन दोनों खिलाड़ियों के सपने आते हैं। हैशटैग नेटवेस्ट फाइनल।”

Not the photo you want to wake up to !! Still have nightmares about these two ..@MohammadKaif @YUVSTRONG12 #natwestfinal https://t.co/phyDNdUTxX

— Nasser Hussain (@nassercricket) May 24, 2019