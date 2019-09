Sri Lanka vs New Zealand: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड।

Sri Lanka vs New Zealand (SL vs NZ) 2nd T20 Live Cricket Score Online: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को कुसल मेंडिस ने तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की। मेंडिस और परेरा के बीच पहले विकेट के लिए 5 ओवर में 34 रनों की साझेदारी हुई। सेठ रांस ने मेंडिस को 24 के स्कोर पर टिम साउदी के हाथों कैच आउट करा टीम को बड़ी सफलता दिलाई। मेंडिस के बाद कुसल परेरा भी कुछ खास असर नहीं छोड़ सकें और महज 11 रन बना ईश सोढ़ी की गेंद पर बोल्ड हो गए।

श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कुसल मेंडिस से एक बार फिर टीम को बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। श्रीलंका की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाने की होगी। वहीं टिम साउदी की कप्तानी में न्यूजीलैंड सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। पहले मैच में श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा (23 रन पर दो विकेट) इस मैच के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 99 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज बने। मलिंगा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा।