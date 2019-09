Sri Lanka vs New Zealand Playing 11 LIVE: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड।

Sri Lanka vs New Zealand, SL vs NZ 1st T20 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Cricket Score Updates: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज टिम साउदी को टीम का कप्तान बनाया है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए दो टेस्ट मैचों की सीरीज ड्रॉ पर आकर खत्म हुई थी। न्यूजीलैंड की टीम को अपने अनुभवी खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट और केन विलियमसन की कमी खल सकती है।

केन विलियमसन लंबे समय से लगातार न्यूजीलैंड के लिए हर प्रारूप में क्रिकेट खेल रहे हैं। यही वजह है कि इस सीरीज में चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम देने का फैसला किया। वहीं श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा एक बार फिर टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे।

संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड– टिम साउदी (कप्तान), कॉलिन मुनरो, मार्टिन गप्टिल, टॉड एस्टल, रॉस टेलर, टॉम ब्रूस, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्युर्सन, स्कॉट कुग्गेलेइज्न, मिचेल सैंटनर, टिम सीफर्ट।

श्रीलंका– लसिथ मलिंगा (कप्तान), निरोशन डिकवेला, अविष्का फर्नांडो, कुसल परेरा, धनुष्का गुणतिलक, कुसाल मेंडिस, शेहान जयसूर्या, दासुन शनाका, वनिंडु हसारंगा, अकिला धनंजय, इसुरू उदाना।