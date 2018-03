श्रीलंका और बांग्लादेश की भिड़ंत पर ऐसा रहा अमिताभ बच्चन का रिएक्शन

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को खेला गया मुकाबला दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को लंबे समय तक याद रहेगा। निदास ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैच जीतने के लिए अंतिम ओवर तक मैदान पर संघर्ष करते नजर आए। हालांकि, अंत में महमुदुल्लाह के छक्के की बदौलत बांग्लादेश इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रही। मैच के आखिरी ओवर में कई सारी घटनाएं एक साथ घटी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खिलाड़ियों के बीच में होने वाले ड्रामों को देख हैरान नजर आ रहे थे। अंतिम ओवर में मुस्ताफीजुर रहमान के आउट होने के बाद मैच कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। दरअसल, जिस बाउंसर पर रहमान आउट हुए थे, उस तरह की गेंद इस ओवर में पहले ही फेंकी जा चुकी थी और कप्तान शाकिब उल हसन अंपायर के फैसले से नाराज नजर आ रहे थे। शाकिब अपने खिलाड़ियों को वापस पवेलियव की तरफ आने का इशारा भी करते नजर आए, लेकिन कोच के समझाने के बाद मैच किसी तरह दोबारा शुरू किया गया और बांग्लादेश की टीम ने शानदार जीत अपने नाम किया। इस जीत के बाद बांग्लादेश फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही।

बांग्लादेश ने जिस तरह से लास्ट समय पर इस जीत को हासील किया, उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों से काफी प्रभावित नजर आए। मैच के बाद अमिताभ बच्चन ने ट्विट कर बांग्लादेश को जीत की बधाई दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए बिग बी ने लिखा, ”शानदार जीत। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में वह सबकुछ था, अंतिम ओवर में जीत हासिल करना आसान नहीं होता, फाइनल में पहुंचने पर बांग्लादेश को बधाई”।

T 2745 – And what a game of cricket in the TRI nation T20 between BanglaDesh and SriLanka .. INCREDIBLE victory by BANGLA !! Despite all the pent up emotions, arguments and ill-tempers in the last few balls, you played the game .. and WON ! Respect ! pic.twitter.com/BPliVE3onG

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 16, 2018