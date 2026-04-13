SRH vs RR LIVE Score, IPL 2026 21st Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना सीजन की अब तक की अजेय टीम राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैं कई धाकड़ बल्लेबाजों का आमना-सामना होगा। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी का जलवा दिखेगा, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा नजर आएंगे। इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी से निपटना हैदराबाद के बल्लेबाजों की बड़ी चुनौती होगी। इस मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने चार में तीन मैच गंवाए हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले चारों मैच जीतकर आई है। राजस्थान की टीम इस सीजन एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Match 21 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
SRH vs RR Match: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 21 मैच खेले गए हैं। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 मैच में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने नौ मैच जीते हैं।
राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड
यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।
सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, प्रफुल्ल हिंगे, कामिंदु मेंडिस, डेविड पायने, जीशान अंसारी, ब्रायडन कार्स, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, क्रैंस फुलेट्रा, ओंकार टारमाले, अमित कुमार।
SRH vs RR Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?
सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का 21वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस शाम 7 बजे और मैच का लाइव एक्शन 7.30 बजे शुरू होगा।
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 21वें मैच (Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals) से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।