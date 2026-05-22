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Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 67वां मैच थोड़ी देर में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है। लीग चरण में दोनों टीमों का यह आखिरी मुकाबला है। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों की कोशिश शीर्ष दो में जगह बनाने की होगी। आरसीबी अभी अंक तालिका में 18 अंक लेकर शीर्ष पर है और 10 टीम में उसका नेट रन रेट 1.065 सबसे अच्छा है। आज की जीत आरसीबी को पहला स्थान और फाइनल में पहुंचने के दो मौके दिला देगी। सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैच में 16 अंक है और वह तीसरे स्थान पर है। गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर है। उसके 18 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रनरेट 0.350 है, जबकि गुजरात टाइटंस का +0.695 है। शीर्ष दो में जगह बनाने के लिए उसे आरसीबी को बड़े अंतर से हराना होगा।

Indian Premier League, 2026

Sunrisers Hyderabad 

vs

Royal Challengers Bengaluru  

Match Yet To Begin ( Day – Match 67 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:08 (IST) 22 May 2026

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड-टू-हेड

इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 26मैच खेले गए हैं और इन मुकाबलों में दोनों का पलड़ा लगभग बराबरी का ही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 26 में से 14 में जीत हासिल की है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12 मुकाबले जीतने में सफल रही है। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2023 के बाद से RCB के खिलाफ सिर्फ दो मैच जीते हैं, जबकि तीन में हार झेली है।

17:55 (IST) 22 May 2026

आरसीबी संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड/सुयश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिख सलाम दार, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड

17:45 (IST) 22 May 2026

सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे।

17:35 (IST) 22 May 2026

आरसीबी शीर्ष पर

आरसीबी को 13 मैच में 18 और सनराइजर्स हैदराबाद के 13 मैच में 16 अंक हैं। आरसीबी पहले और सनराइजर्स तीसरे नंबर पर है।

17:25 (IST) 22 May 2026

दोनों टीमें प्लेऑफ में

सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। टॉप-2 में पहुंचने के लिए सनराइजर्स को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।

17:15 (IST) 22 May 2026

आरसीबी से बदला लेना चाहेगी सनराइजर्स

आईपीएल 2026 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच हुआ था। आरसीबी को 6 विकेट से जीत मिली थी।

17:08 (IST) 22 May 2026

हेड टू हेड

सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 26 मुकाबले हुए हैं। सनराइजर्स ने 14 और आरसीबी ने 12 मैच जीते हैं।

17:05 (IST) 22 May 2026

रजत पाटीदार खेलेंगे

धर्मशाला में कार्यवाहक कप्तान जितेश शर्मा ने कहा कि रजत पाटीदार हैदराबाद में खेलते दिखेंगे। आसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट ने मैच से एक दिन पहले इसकी पुष्टि की। फिल साल्ट की वापसी पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है।

17:03 (IST) 22 May 2026

विराट कोहली की निगाहें इतिहास रचने पर

विराट कोहली ने लगातार चौथे सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। वह 38 रन बनाते ही लगातार आईपीएल सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

17:02 (IST) 22 May 2026

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुुुरु स्क्वाड

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, फिलिप साल्ट, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, रिचर्ड ग्लीसन, जैकब डफी।

17:00 (IST) 22 May 2026

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेट कीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, ट्रैविस हेड, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार।

16:58 (IST) 22 May 2026

नमस्कार

नमस्कार। जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस लाइव ब्लॉग में हम सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच से जुड़े अपडेट्स लेकर आएंगे। इसके अलावा खेल की दुनिया से जुड़ी अन्य अहम जानकारियां भी उपलब्ध कराएंगे।