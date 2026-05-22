Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 67वां मैच थोड़ी देर में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है। लीग चरण में दोनों टीमों का यह आखिरी मुकाबला है। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों की कोशिश शीर्ष दो में जगह बनाने की होगी। आरसीबी अभी अंक तालिका में 18 अंक लेकर शीर्ष पर है और 10 टीम में उसका नेट रन रेट 1.065 सबसे अच्छा है। आज की जीत आरसीबी को पहला स्थान और फाइनल में पहुंचने के दो मौके दिला देगी। सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैच में 16 अंक है और वह तीसरे स्थान पर है। गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर है। उसके 18 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रनरेट 0.350 है, जबकि गुजरात टाइटंस का +0.695 है। शीर्ष दो में जगह बनाने के लिए उसे आरसीबी को बड़े अंतर से हराना होगा।

Indian Premier League, 2026 Sunrisers Hyderabad

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 67 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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