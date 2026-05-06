IPL 2026, SRH vs PBKS Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 49वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में होगा। इस मैच में दोनों टीमें अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने उतरेंगे। इस मुकाबले में अगर हैदराबाद की टीम को जीत मिली तो वो अंकतालिका में टॉप पर पहुंच जाएगी जबकि पंजाब को जीत मिलती है तो वो 15 अंक के साथ पहले नंबर पर और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल पंजाब 13 अंक के साथ पहले तो वहीं हैदराबाद 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। अभिषेक शर्मा 6 रन बनाते ही ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे।

Indian Premier League, 2026 Sunrisers Hyderabad

vs Punjab Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 49 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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