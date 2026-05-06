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IPL 2026, SRH vs PBKS Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 49वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में होगा। इस मैच में दोनों टीमें अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने उतरेंगे। इस मुकाबले में अगर हैदराबाद की टीम को जीत मिली तो वो अंकतालिका में टॉप पर पहुंच जाएगी जबकि पंजाब को जीत मिलती है तो वो 15 अंक के साथ पहले नंबर पर और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल पंजाब 13 अंक के साथ पहले तो वहीं हैदराबाद 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। अभिषेक शर्मा 6 रन बनाते ही ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे।

Indian Premier League, 2026

Sunrisers Hyderabad 

vs

Punjab Kings  

Match Yet To Begin ( Day – Match 49 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:55 (IST) 6 May 2026

रोहित नंबर 2, संजू सैमसन ने डेविड वॉर्नर को पछाड़ा; IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 6 छक्के लगाने के बाद संजू सैमसन आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में डेविड वॉर्नर से ऊपर आ गए। इस लिस्ट में अब भी रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। ...अधिक जानकारी
17:47 (IST) 6 May 2026

घरेलू मैदान पर हैदराबाद का पलड़ा भारी

हैदराबाद का घरेलू मैदान पर भी पंजाब के खिलाफ पलड़ा भारी है। एसआरएच ने हैदराबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 मैच खेले हैं। इनमें से सिर्फ एक में हार झेली है, जबकि 9 मैच अपने नाम करने में सफल रही है।

17:42 (IST) 6 May 2026

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स हेड टू हेड

हैदराबाद और पंजाब के बीच आईपीएल में अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स ने 8 मैच जीते हैं।

17:35 (IST) 6 May 2026

वैभव-गिल ओपनर, श्रेयस-नितिश भी शामिल; भारत की वैकल्पिक टी20 प्लेइंग 11 का इंडीज के पूर्व दिग्गज ने किया चयन

आईपीएल 2026 के बीच इस सीजन में फॉर्म के आधार पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ने भारत की वैकल्पिक टी20 प्लेइंग 11 का चयन किया। इस टीम में वैभव, गिल, चहल, भुवनेश्वर, श्रेयस जैसे खिलाड़ियों को जगह दी गई। ...और पढ़ें
17:29 (IST) 6 May 2026

श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं कमाल

श्रेयस अय्यर इस सीजन में भी अपनी टीम के लिए ना सिर्फ अच्छी कप्तानी कर रहे हैं बल्कि वो बतौर बल्लेबाज भी सफल हो रहे हैं। श्रेयस ने अब तक खेले 9 मैचों में 328 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 165.66 का रहा है।

17:25 (IST) 6 May 2026

प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से निकल रहे हैं रन

पंजाब के ओपनर प्रभसिमरन सिंह शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और वो अपनी टीम के लिए जमकर रन बना रहे हैं। उन्होंने 9 मैचों में 361 रन बनाए हैं। हालांकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने निराश किया है। वो हैदराबाद के खिलाफ वापसी करना चाहेंगे।

17:17 (IST) 6 May 2026

इशान किशन का जलवा

इशान किशन बतौर बल्लेबाज इस सीजन में खासा सफल हो रहे हैं। इशान ने 10 मैचों में 354 रन ठोके हैं। उन्होंने अब तक 39 चौके और 18 छ्क्के भी लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 189.30 का रहा है।

17:13 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: ट्रैविस हैड का भी चल रहा है बल्ला

हैदराबाद के ओपनर ट्रैविस हेड का भी बल्ला चल रहा है। हालांकि वो निरंतर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले 10 मैचों में 323 रन बनाए हैं। वो अभिषेक का अच्छा साथ दे रहे हैं और टीम की जीत में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

17:11 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: आरेंज कैप पर अभिषेक कर सकते हैं कब्जा

अभिषेक शर्मा पंजाब के खिलाफ 6 रन बनाते ही ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंगे। फिलहाल ये कैप अभी केएल राहुल के नाम है जिन्होंने पिछले 10 मैचों में 445 रन बनाए हैं।

17:08 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: गजब की लय में हैं अभिषेक शर्मा

हैदराबाद के ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा इस वक्त गजब की लय में हैं और वो अपनी टीम की तरफ से इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं। वो अब तक 14 मैचों में 440 रन ठोक चुके हैं।

17:07 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: पंजाब के लिए वापसी का मौका

पंजाब की टीम वापसी के लिए बेताब होगी, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस टीम के लिए जीत जरूरी है। इस टीम के 13 अंक हैं और जीत के बाद उसके 15 अंक हो जाएंगे और ये टीम प्लेऑफ में पहुंचने के और करीब पहुंच जाएगी।

17:04 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: हैदराबाद के पास नंबर 1 बनने का मौका

हैदराबाद को ये मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलना है और इस टीम को जीत मिल जाती है तो 14 अंक के साथ ये टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। हालांकि हैदराबाद की टीम पंजाब को हरा सकती है क्योंकि पिछले दो मैचों में श्रेयस की टीम का प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा है और टीम का मनोबल गिरा हुआ है।

17:03 (IST) 6 May 2026
SRH vs PBKS Today Match: हैदराबाद की टीम तीसरे स्थान पर

हैदराबाद की टीम फिलहाल अंकतालिका में 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। आरसीबी के भी 12 अंक ही हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर वो फिलहाल दूसरे नंबर पर है।

17:01 (IST) 6 May 2026
SRH vs PBKS Today Match: पंजाब को मिल चुकी है लगातार दो हार

पंजाब किंग्स को पिछले 2 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पहले उसे राजस्थान ने 6 विकेट से हराया और फिर गुजरात ने 4 विकेट से मात दी। गुजरात के खिलाफ पंजाब की टीम 20 ओवर में 163 रन ही बना पाई थी।

16:59 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स नंबर 1

पंजाब किंग्स फिलहाल अंकतालिका में 13 अंक के साथ पहले स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने पिछले 9 में से 6 मैच जीते हैं जबकि 2 में उसे हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था, लेकिन इस टीम को पिछले मैच में हार मिली थी। श्रेयस वापसी करना चाहेंगे।

16:57 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे, हर्ष दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, गेराल्ड कोएत्जी, नितीश कुमार रेड्डी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार।

16:57 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स की टीम

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, मुशीर खान, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, शशांक सिंह, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर सिंह, पाइला अविनाश, विशाल निशाद।

16:56 (IST) 6 May 2026

SRH vs PBKS Today Match: सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के मुकाबले में पंजाब का सामना हैदराबाद के साथ होगा और इस मैच में श्रेयस अय्यर के सामने पैट कमिंस की चुनौती होगी। कमिंस के आने के बाद हैदराबाद टीम का मनोबल और बढ़ा है और ये टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग के जरिए देंगे साथ ही साथ खेल वो क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।