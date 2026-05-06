IPL 2026, SRH vs PBKS Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 49वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में होगा। इस मैच में दोनों टीमें अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने उतरेंगे। इस मुकाबले में अगर हैदराबाद की टीम को जीत मिली तो वो अंकतालिका में टॉप पर पहुंच जाएगी जबकि पंजाब को जीत मिलती है तो वो 15 अंक के साथ पहले नंबर पर और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल पंजाब 13 अंक के साथ पहले तो वहीं हैदराबाद 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। अभिषेक शर्मा 6 रन बनाते ही ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे।
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
Punjab Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 49 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
रोहित नंबर 2, संजू सैमसन ने डेविड वॉर्नर को पछाड़ा; IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज
घरेलू मैदान पर हैदराबाद का पलड़ा भारी
हैदराबाद का घरेलू मैदान पर भी पंजाब के खिलाफ पलड़ा भारी है। एसआरएच ने हैदराबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ 10 मैच खेले हैं। इनमें से सिर्फ एक में हार झेली है, जबकि 9 मैच अपने नाम करने में सफल रही है।
वैभव-गिल ओपनर, श्रेयस-नितिश भी शामिल; भारत की वैकल्पिक टी20 प्लेइंग 11 का इंडीज के पूर्व दिग्गज ने किया चयन
श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं कमाल
श्रेयस अय्यर इस सीजन में भी अपनी टीम के लिए ना सिर्फ अच्छी कप्तानी कर रहे हैं बल्कि वो बतौर बल्लेबाज भी सफल हो रहे हैं। श्रेयस ने अब तक खेले 9 मैचों में 328 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 165.66 का रहा है।
प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से निकल रहे हैं रन
पंजाब के ओपनर प्रभसिमरन सिंह शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और वो अपनी टीम के लिए जमकर रन बना रहे हैं। उन्होंने 9 मैचों में 361 रन बनाए हैं। हालांकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने निराश किया है। वो हैदराबाद के खिलाफ वापसी करना चाहेंगे।
इशान किशन का जलवा
इशान किशन बतौर बल्लेबाज इस सीजन में खासा सफल हो रहे हैं। इशान ने 10 मैचों में 354 रन ठोके हैं। उन्होंने अब तक 39 चौके और 18 छ्क्के भी लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 189.30 का रहा है।
SRH vs PBKS Today Match: ट्रैविस हैड का भी चल रहा है बल्ला
हैदराबाद के ओपनर ट्रैविस हेड का भी बल्ला चल रहा है। हालांकि वो निरंतर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले 10 मैचों में 323 रन बनाए हैं। वो अभिषेक का अच्छा साथ दे रहे हैं और टीम की जीत में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
SRH vs PBKS Today Match: आरेंज कैप पर अभिषेक कर सकते हैं कब्जा
अभिषेक शर्मा पंजाब के खिलाफ 6 रन बनाते ही ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंगे। फिलहाल ये कैप अभी केएल राहुल के नाम है जिन्होंने पिछले 10 मैचों में 445 रन बनाए हैं।
SRH vs PBKS Today Match: गजब की लय में हैं अभिषेक शर्मा
हैदराबाद के ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा इस वक्त गजब की लय में हैं और वो अपनी टीम की तरफ से इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं। वो अब तक 14 मैचों में 440 रन ठोक चुके हैं।
SRH vs PBKS Today Match: पंजाब के लिए वापसी का मौका
पंजाब की टीम वापसी के लिए बेताब होगी, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस टीम के लिए जीत जरूरी है। इस टीम के 13 अंक हैं और जीत के बाद उसके 15 अंक हो जाएंगे और ये टीम प्लेऑफ में पहुंचने के और करीब पहुंच जाएगी।
SRH vs PBKS Today Match: हैदराबाद के पास नंबर 1 बनने का मौका
हैदराबाद को ये मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलना है और इस टीम को जीत मिल जाती है तो 14 अंक के साथ ये टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। हालांकि हैदराबाद की टीम पंजाब को हरा सकती है क्योंकि पिछले दो मैचों में श्रेयस की टीम का प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा है और टीम का मनोबल गिरा हुआ है।
हैदराबाद की टीम फिलहाल अंकतालिका में 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। आरसीबी के भी 12 अंक ही हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर वो फिलहाल दूसरे नंबर पर है।
पंजाब किंग्स को पिछले 2 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पहले उसे राजस्थान ने 6 विकेट से हराया और फिर गुजरात ने 4 विकेट से मात दी। गुजरात के खिलाफ पंजाब की टीम 20 ओवर में 163 रन ही बना पाई थी।
SRH vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स नंबर 1
पंजाब किंग्स फिलहाल अंकतालिका में 13 अंक के साथ पहले स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने पिछले 9 में से 6 मैच जीते हैं जबकि 2 में उसे हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था, लेकिन इस टीम को पिछले मैच में हार मिली थी। श्रेयस वापसी करना चाहेंगे।
SRH vs PBKS Today Match: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे, हर्ष दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, गेराल्ड कोएत्जी, नितीश कुमार रेड्डी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार।
SRH vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स की टीम
प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, मुशीर खान, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्यूसन, शशांक सिंह, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर सिंह, पाइला अविनाश, विशाल निशाद।
SRH vs PBKS Today Match: सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के मुकाबले में पंजाब का सामना हैदराबाद के साथ होगा और इस मैच में श्रेयस अय्यर के सामने पैट कमिंस की चुनौती होगी। कमिंस के आने के बाद हैदराबाद टीम का मनोबल और बढ़ा है और ये टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग के जरिए देंगे साथ ही साथ खेल वो क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।