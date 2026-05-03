Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा। इस मैच में केकेआर के पास कहे सकते हैं कि प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए आखिरी मौका होने वाला है। अभी तक कोलकाता ने 8 में से 2 मैच जीते हैं और उसके सिर्फ 5 अंक हैं। अगर बचे हुए सभी मैच टीम जीतती भी है तो ही 17 अंक तक जा पाएगी। क्योंकि 17 के नीचे प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 9 में से छह मैच टीम जीती है और बचे हुए 5 में से तीन मैच भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इस लिहाज से केकेआर के लिए यह करो या मरो की जंग होने वाली है।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
Kolkata Knight Riders
Match Yet To Begin ( Day – Match 45 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
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SRH के पास प्लेऑफ में पहुंचने का सुनहरा मौका
सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के पास पांच-पांच मैच बाकी हैं और तीन जीत उन्हें 18 तक पहुंचा सकती हैं। 18 अंक इस सीजन के लिए जादुई आंकड़ा क्वालिफिकेशन का हो सकता है।
आईपीएल 2026 के 44 मैचों के बाद अंकतालिका
केकेआर के लिए क्यों है करो या मरो की जंग?
केकेआर के 8 मैचों में सिर्फ 5 अंक हैं और दो जीत व छह हार उसे मिली हैं। उसका एक अंक ज्यादा है क्योंकि उसका मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था लेकिन फिर भी उसे सभी मैच जीतने होंगे 16 का आंकड़ा पार करने के लिए। यानी यहां से एक भी हार टीम को प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर देगी।
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कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम
फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम
ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, स्मरण रविचंद्रन, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, दिलशान मदुशंका, क्रेंस फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार।
SRH vs KKR: कैसा है दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?
हैदराबाद और कोलकाता के बीच आईपीएल में कुल 31 मुकाबले हुए हैं और इसमें से 20 मैच जीतकर केकेआर का पलड़ा भारी है। हैदराबाद में भी केकेआर ने सनराइजर्स को चार बार हराया है और तीन बार उसे हार मिली है। हालांकि, इस सीजन हैदराबाद ने पहली भिड़ंत में कोलकाता को 65 रन से हराया था। इस लिहाज से मुकाबला रोचक हो सकता है।
SRH vs KKR Match: कब और कहां होगा मैच?
सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट दोपहर 3 बजे (IST) टॉस के साथ होगा। वहीं मैच की पहली गेंद दोपहर 3.30 बजे डाली जाएगी।
नमस्कार
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