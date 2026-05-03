Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा। इस मैच में केकेआर के पास कहे सकते हैं कि प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए आखिरी मौका होने वाला है। अभी तक कोलकाता ने 8 में से 2 मैच जीते हैं और उसके सिर्फ 5 अंक हैं। अगर बचे हुए सभी मैच टीम जीतती भी है तो ही 17 अंक तक जा पाएगी। क्योंकि 17 के नीचे प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 9 में से छह मैच टीम जीती है और बचे हुए 5 में से तीन मैच भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इस लिहाज से केकेआर के लिए यह करो या मरो की जंग होने वाली है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Sunrisers Hyderabad

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 45 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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