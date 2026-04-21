SRH vs DC LIVE Score, IPL 2026 31st Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं। हालांकि, दिल्ली ने पांच मैच खेले हैं और हैदराबाद की टीम छह मुकाबले खेल चुकी है। अंकतालिका में हैदराबाद (चौथे) की टीम दिल्ली (पांचवें) से ऊपर है। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। हैदराबाद के ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए दिल्ली के गेंदबाज लुंगी एनगिडी, मुकेश शर्मा और टी नटराजन कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। वहीं हैदराबाद के पास भी अब गेंदबाजी आक्रमण शानदार है। कुल मिलाकर गेंद और बल्ले का शानदार खेल देखने को मिल सकता है।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
Delhi Capitals
Match Yet To Begin ( Day – Match 31 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आकिब नबी डार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी, दुशमंता चमीरा, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, करुण नायर, पृथ्वी शॉ, आशुतोष शर्मा, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी।
सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टोन, स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, क्रेंस फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार।
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दिल्ली-हैदराबाद दोनों घर पर शेर
दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3-3 से रिकॉर्ड बराबर है। हाल के मैचों में भी दोनों ही टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ पिछले पांच मुकाबलों में से दो-दो में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।
SRH vs DC: कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?
सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 25 मैच खेले गए हैं। हैदराबाद ने 13, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच में जीत हासिल की है।
SRH vs DC Match: कैसा रहेगा हैदराबाद के मौसम का मिजाज?
हैदराबाद में मौसम गर्म है और आसमान साफ है। बारिश की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में 40 ओवर का पूरा खेल देखने को मिलेगा। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी हो सकता है।
SRH vs DC Match: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा और मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत 7.30 बजे होगी।
नमस्कार
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