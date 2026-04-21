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SRH vs DC LIVE Score, IPL 2026 31st Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं। हालांकि, दिल्ली ने पांच मैच खेले हैं और हैदराबाद की टीम छह मुकाबले खेल चुकी है। अंकतालिका में हैदराबाद (चौथे) की टीम दिल्ली (पांचवें) से ऊपर है। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। हैदराबाद के ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए दिल्ली के गेंदबाज लुंगी एनगिडी, मुकेश शर्मा और टी नटराजन कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। वहीं हैदराबाद के पास भी अब गेंदबाजी आक्रमण शानदार है। कुल मिलाकर गेंद और बल्ले का शानदार खेल देखने को मिल सकता है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Sunrisers Hyderabad 

vs

Delhi Capitals  

Match Yet To Begin ( Day – Match 31 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:07 (IST) 21 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आकिब नबी डार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी, दुशमंता चमीरा, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, करुण नायर, पृथ्वी शॉ, आशुतोष शर्मा, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी।

17:06 (IST) 21 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टोन, स्मरण रविचंद्रन, हर्ष दुबे, दिलशान मदुशंका, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंदु मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, क्रेंस फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार।

17:05 (IST) 21 Apr 2026

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, प्रियांश-अभिषेक भी टॉप 5 में, तिलक ने की इशान की बराबरी; ये हैं IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय

आईपीएल में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 19वें सीजन के 30वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंद पर बेहतरीन शतक जड़ा। इसी के साथ वह संयुक्त रूप से 45 गेंद पर पांचवां सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। ...पूरी जानकारी
17:05 (IST) 21 Apr 2026

दिल्ली-हैदराबाद दोनों घर पर शेर

दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3-3 से रिकॉर्ड बराबर है। हाल के मैचों में भी दोनों ही टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ पिछले पांच मुकाबलों में से दो-दो में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।

17:03 (IST) 21 Apr 2026

SRH vs DC: कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 25 मैच खेले गए हैं। हैदराबाद ने 13, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच में जीत हासिल की है।

17:02 (IST) 21 Apr 2026

SRH vs DC Match: कैसा रहेगा हैदराबाद के मौसम का मिजाज?

हैदराबाद में मौसम गर्म है और आसमान साफ है। बारिश की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में 40 ओवर का पूरा खेल देखने को मिलेगा। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी हो सकता है।

17:01 (IST) 21 Apr 2026

SRH vs DC Match: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा और मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत 7.30 बजे होगी।

16:59 (IST) 21 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 31वें मैच (Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals) से जुड़ी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।