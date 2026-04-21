SRH vs DC LIVE Score, IPL 2026 31st Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं। हालांकि, दिल्ली ने पांच मैच खेले हैं और हैदराबाद की टीम छह मुकाबले खेल चुकी है। अंकतालिका में हैदराबाद (चौथे) की टीम दिल्ली (पांचवें) से ऊपर है। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। हैदराबाद के ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए दिल्ली के गेंदबाज लुंगी एनगिडी, मुकेश शर्मा और टी नटराजन कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। वहीं हैदराबाद के पास भी अब गेंदबाजी आक्रमण शानदार है। कुल मिलाकर गेंद और बल्ले का शानदार खेल देखने को मिल सकता है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Sunrisers Hyderabad

vs Delhi Capitals

Match Yet To Begin ( Day – Match 31 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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