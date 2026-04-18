IPL 2026, SRH vs CSK Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में होगा। सीएसके की नजर इस मुकाबले को जीतकर जीत की हैट्रिक पूरी करने पर होगी। सीएसके ने इससे पहले अपने दो मुकाबले बैक-टू-बैक दिल्ली और केकेआर के खिलाफ जीते थे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद ने 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं। इस टीम को पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ जीत मिली थी और वो जीत की लय को बनाए रखना चाहेगी। अंकतालिका में अभी सीएसके 8वें जबकि हैदराबाद 5वें नंबर पर है। एमएस धोनी इस मैच में खेलेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस कायम है।

Indian Premier League, 2026 Sunrisers Hyderabad

vs Chennai Super Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 27 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates