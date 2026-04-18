IPL 2026, SRH vs CSK Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में होगा। सीएसके की नजर इस मुकाबले को जीतकर जीत की हैट्रिक पूरी करने पर होगी। सीएसके ने इससे पहले अपने दो मुकाबले बैक-टू-बैक दिल्ली और केकेआर के खिलाफ जीते थे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद ने 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं। इस टीम को पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ जीत मिली थी और वो जीत की लय को बनाए रखना चाहेगी। अंकतालिका में अभी सीएसके 8वें जबकि हैदराबाद 5वें नंबर पर है। एमएस धोनी इस मैच में खेलेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस कायम है।
Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad
Chennai Super Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 27 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
सीएसके का हैदराबाद पर पलड़ा भारी
आईपीएल में चेन्नई और हैदराबाद के बीच अब तक कुल 22 मैच खेले गए हैं। इन में सीएसके को 15 मैचों में जीत मिली है जबकि हैदराबाद ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है।
इशान किशन कर सकते हैं ऑरेज कैप पर कब्जा
इशान किशन अब तक 213 रन बना चुके हैं और अगर वो सीएसके के खिलाफ 48 रन बना लेते हैं तो वो शुभमन गिल को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंगे। गिल के अभी 4 मैचों में 251 रन हैं।
इशान किशन का खूब चल रहा है बल्ला
हैदराबाद के कप्तान इशान किशन का बल्ला इस सीजन में अब तक खूब चला है। उन्होंने पिछले 5 मैचों में अपनी टीम के लिए 213 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 190.18 का रहा है। उन्होंने पिछले 5 मैचों में 2 अर्धशतक लगाए हैं और बेस्ट स्कोर 91 रन रहा है।
संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी
संजू सैमसन ने सीएसके के लिए इस सीजन के पहले 3 मैचों में तो रन नहीं बनाए थे, लेकिन इसके बाद यानी चौथे मैच में उन्होंने शतक जड़ा था साथ ही उन्होंने केकेआर के खिलाफ भी अच्छी पारी खेली थी। पिछले 5 मैचों में वो अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 185 रन बनाए हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ का नहीं चल रहा है बल्ला
सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन के पिछले 5 मैचों में निराश किया है। उनका बल्ला नहीं चल रहा है और वो टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।
एमएस धोनी के खेलने पर सस्पेंस
हैदराबाद के खिलाफ धोनी खेलेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि धोनी ने शुक्रवार शाम को साइड-आर्मर्स के खिलाफ बैटिंग करने आए और कई जबरदस्त छक्के जड़े, लेकिन जब कोच फ्लेमिंग से उनके खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी साफ तौर से नहीं कहा। फ्लेमिंग ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है।
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अभिषेक का फॉर्म चिंता का विषय
हैदराबाद के लिए टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा का फॉर्म चिंंता का विषय होगा। राजस्थान के खिलाफ तो वो गोल्डन डक पर आउट हो गए थे। अभिषेक के बल्ले से रन नहीं निकल रहे।
SRH vs CSK Today Match: हैदराबाद की टीम 5वें स्थान पर
हैदराबाद की टीम के भी अभी 4 अंक हैं, लेकिन ये टीम अंकतालिका में 5वें स्थान पर है। हैदराबाद का रन रेट इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले काफी बेहतर है।
SRH vs CSK Today Match: अंकतालिका में 8वें नंबर पर सीएसके
सीएसके के अभी कुल 4 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में 8वें स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम के लिए हैदराबाद के खिलाफ भी जीत जरूरी है।
SRH vs CSK Today Match: हैदराबाद ने भी जीते हैं 2 मैच
हैदराबाद की भी बात करें तो इस टीम ने अब तक कुल 5 मैच खेले हैं जिसमें उसे 3 में हार मिली है जबकि 2 मैचों में जीत मिली है। हैदराबाद ने अपने आखिरी मुकाबले में राजस्थान को हराया था।
SRH vs CSK Today Match: लगातार तीसरी जीत पर सीएसके की नजर
इस सीजन में सीएसके की शुरुआत खराब रही थी और इस टीम ने शुरुआत के तीनों मुकाबले लगातार गंवा दिए थे, लेकिन फिर टीम ने अच्छी वापसी की और पिछले 2 मैच लगातार दिल्ली और केकेआर के खिलाफ जीते।
SRH vs CSK Today Match: हैदराबाद की टीम
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितिश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिन्दु मेंडिस, जीशान अंसारी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, गेराल्ड कोएत्जी।
संजू सैमसन (विकेटीकपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फाउलकेस, रामकृष्ण घोष।
SRH vs CSK Today Match: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस सीजन का 27वां मैच खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक इस ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें।