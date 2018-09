10 ओवर में 10 रन दिए और झटके 8 विकेट, इस भारतीय गेंदबाज ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड

झारखंड के स्पिनर शाहबाज नदीम ने गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। नदीम ने इस मैच में 10 रन पर आठ विकेट चटकाकर लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का दो दशक पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर नदीम की उम्दा गेंदबाजी के सामने राजस्थान की टीम 28 .3 ओवर में 73 रन पर ढेर हो गई। नदीम ने 10 ओवर में चार मेडन फेंकते हुए 10 रन देकर आठ विकेट हासिल किए। लिस्ट ए क्रिकेट में इससे पहले का विश्व रिकार्ड भी भारत के ही बाएं हाथ के स्पिनर राहुल संघवी के नाम था जिन्होंने 1997-98 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की ओर से खेलते हुए 15 रन देकर आठ विकेट चटकाए थे। संघवी भारत की ओर से एकमात्र टेस्ट 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले।

नदीम ने अब तक 99 प्रथम श्रेणी मैचों में 29 .74 की औसत से 375 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 87 लिस्ट ए मैचों में 124 विकेट जबकि 109 टी20 मैचों में 89 विकेट हासिल किए। शाहबाज नदीम आईपीएल में दिल्ली डेयडेविल्स की ओर से खेलते हुए कई बार अपनी काबिलियत का परिचय दे चुके हैं। नदीम ने साल 2011 में आईपीएल में डेब्यू किया था। दिल्ली की ओर से वह अब तक 61 मुकाबले खेल चुके हैं।

10-4-10-8

The record for best figures in List A cricket was broken today by Shahbaz Nadeem!

— ICC (@ICC) September 20, 2018