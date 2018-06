इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़े सट्टेबाजी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए बुकी सोनू जालान और मामले की जद में आए एक्टर अरबाज खान को लेकर एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एएनआई के मुताबिक सट्टेबाज सोनू जालान अपने साथ एक मिनी एक्सचेंज लेकर चलता था। सोनू आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट चलाने के लिए स्पेशल लाइन होल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करता था। मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान का नाम आया है। पुलिस ने अरबाज को पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। शनिवार को अरबाज ने ठाणे की एंटी एक्सटोर्शन सेल के कार्यालय में अधिकारियों के सामने सट्टेबाजी में लिप्त होने बात स्वीकारी और कहा कि वह पिछले वर्ष करीब पौने तीन करोड़ रुपये सट्टेबाजी में हार गए। मामले अरबाज खान का नाम सामने आने के सवाल पर आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने गेंद पुलिस के पाले में होने की बात कही।

राजीव शुकला ने एएनआई से कहा- ”मामला पुलिस के पास है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बीसीसीआई और आईसीसी दोनों के पास भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयां हैं, पुलिस उनके साथ समन्वय कर सकती है।” बता दें कि बीती 15 मई को ठाणे की एंटी एक्टोर्शन सेल ने डोंबीवली में चल रहे आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट के चार सटोरियों को दबोचा था, इनमें रिंग लीडर सोनू जालान भी शामिल था। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सोनू जालान की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने 2012 में आईपीएल मैच फिक्स करने के आरोप में सोनू जालान को गिरफ्तार किया था। कहा गया था कि मैच फिक्स करने के लिए एक श्रीलंकाई खिलाड़ी को 10 करोड़ रुपये दिए गए थे।

#Visuals of Special Line Holding Machine (a machine that works as a small telephone exchange) used by Sonu Jalan for running IPL betting racket. During interrogation earlier today, actor #ArbaazKhan accepted that he had placed bets in IPL matches last year&had lost Rs 2.75 crore pic.twitter.com/glRYs9qvrz

चौंकाने वाली बात यह भी है कि सोनू जालान के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम कासकर से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सोनू के पास से मिले साक्ष्यों से बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पर सट्टेबाजी के खेल में शामिल होने पर शक गहरा रहा है। पुलिस ने हालांकि अभी अरबाज के अलावा अन्य हस्तियों के नाम उजागर नहीं किए हैं। अभिनेता अरबाज ने भी पूछताछ में कथित तौर पर सट्टेबाजी में शामिल कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम बताए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जल्द ही उनके नाम उजागर कर सकती है।

The matter is with the police, we have nothing to do with it. Both BCCI & ICC have anti-corruption units, police can coordinate with them: Rajeev Shukla, IPL Commissioner on Arbaaz Khan summoned by Thane Anti-Extortion Cell, in connection with probe of an IPL betting case pic.twitter.com/xbH8Jp8xly

