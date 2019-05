महज एक रन बनाने में पाकिस्तान महिला टीम ने गंवा दिए पांच विकेट, देखें वीडियो

ICC Championship Match RSAW vs PAKW, 2nd ODI: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच गुरुवार को आईसीसी चैंपियनशिप का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच को साउथ अफ्रीका ने आठ विकेट से अपने नाम किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। नाहिदा खान और सिद्रा अमीन ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। 34 गेंदों में 37 रनों की पारी खेल नाहिदा टुमी की गेंद पर मसाबाता क्लास को अपना कैच दे बैठी। इसके बाद जावरिया खान ने पारी को संभालने का काम किया। एक समय बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही पाकिस्तान की टीम ने महज एक रन के भीतर आखिरी के अपने पांच विकेट गंवा दिए, जिस वजह से पूरी टीम 42 ओवर में 147 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान का स्कोर 38.1 ओवर में 5 विकेट पर 146 रन था, लेकिन इसके बाद टीम ने लगातार विकेट खोए और 147 रनों पर ऑल आउट हो गई।

इस दौरान मसाबता क्लास ने 3 लगातार गेंदों में 3 खिलाड़ी को आउट कर हैट्रिक पूरी की। वहीं अंतिम के दो विकेट मरिजाने काप ने झटकने का काम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी महिला टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 36.4 ओवर में 148 रन बनाकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। अफ्रीका की ओर से लौरा ने 104 गेंदों में 9 चौके की मदद से नाबाद 74 रन की पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

This is the moment Masabata Klaas claimed her hat-trick!

It’s the 10th hat-trick in a women’s ODI pic.twitter.com/4YKNm4tKXv

— ICC (@ICC) May 9, 2019