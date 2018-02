Ind vs SA : चौथे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद वायरल हो रही ये फोटो, ICC ने किया शेयर

भारत के खिलाफ लगातार तीन मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम चौथे मैच को जीतने में कामयाब रही। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए पिंक कलर लकी साबित हुआ। इस मैच के बाद भी पिंक जर्सी पहनकर कभी नहीं हारने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम बरकरार है। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि चौथा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस अहम मुकाबले में डी/एल मेथड के तहत 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस सीरीज में अभी दो मैच और खेले जाने हैं, एक तरफ अफ्रीकी टीम की कोशिश दोनों ही मैचों को जीतकर सीरीज बराबर करने की होगी तो वहीं भारतीय टीम अगला मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दक्षिण अफ्रीका की जीत की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में मैच जीतने के बाद अफ्रीकी खिलाड़ी बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन और एंडिल फेहलुक्वायो जीतने के बाद खुशी मनाते दिखाई दे रहे हैं। हेनरिक क्लासेन ने इस मैच नाबाद 43 रन बनाए तो वहीं एंडिल फेहलुक्वायो ने 5 गेंदों में 23 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

दोनों ही टीम मंगलवार को खेले जाने वाले पांचवें मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम को इस मैच में की गई गलतियों से सबक लेकर अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा तो वहीं दक्षिण अफ्रीका अपनी जीत के लय को बरकरार रखना चाहेगा। भारत के लिए कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। चौथे वनडे में कुलदीप ने छह ओवरों में 51 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए।

पांचवें वनडे से पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली टीम को पहले से अधिक संतुलित बनाने की कोशिश करेंगे। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अब तक मिले मौकों का फायदा नहीं उठा पाए हैं। सीरीज के बचे हुए दो मैचों में उन्हें भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगे। चौथे वनडे में भारतीय टीम की हार की वजह बारिश को भी माना जा रहा है। बारिश की वजह से टारगेट छोटा हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने उसे आसानी से हासिल कर लिया।

The Proteas in pink struck back at the Wanderers to bring fresh life into the #SAvIND ODI series winning by 5 wickets to make it 3-1 with two matches remaining.#SAvIND REPORT https://t.co/ByXdKyaWUm pic.twitter.com/ZYlBefPtPB

