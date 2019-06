South Africa vs Sri Lanka, SA vs SL Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: विश्वकप 2019 का 35वां मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड स्टेडियम में खेले जा रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रीलंका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर जरूर आ रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए श्रीलंका को हल्के में लेने की भूल टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस नहीं कर सकते। श्रीलंका ने पिछले मैच में इंग्लैंड को हराया था और टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ दक्षिण अफ्रीका को भी पटखनी देने को तैयार है। श्रीलंका के लिए यह मैच करो या मरो का मुकाबला है और ऐसे में वह हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी।

Sri Lanka vs South Africa Live Cricket Score Online: यहां जानें श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का लाइव अपडेट्स…

श्रीलंका के लिए अच्छी बात यह है कि उसके गेंदबाज फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। खासतौर पर लसिथ मलिंगा और धननजय डि सिल्वा ने पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन कर टीम को जीत तक पहुंचाया था। वहीं दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंजबाज कगिसो रबाडा टूर्नामेंट में अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सकें हैं।

South Africa vs Sri Lanka के बीच ICC Cricket World Cup 2019 के 35वें मैच को आप शुक्रवार को Star Sport Network के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच Star Sport Hindi पर देख सकते हैं। इसके अलावा Online Hotstar पर भी मैच उपलब्ध रहेगी।