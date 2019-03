SA vs SL: मलिंगा पर भारी पड़े ताहिर, दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया

दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला केप टाउन के न्युलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को सुपरओवर में हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के सामने मात्र 135 रनों का मामूली लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम मलिंगा की शानदार गेंदबाजी के सामने नतमस्तक हो गई और 20 ओवरों में 134 रन ही बना सकी।

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कामिन्दु मेंडिस के 41 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 134 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए आदिले फेहलुकवायो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका एक समय आसानी से लक्ष्य के करीब जाती दिख रही थी। लेकिन मलिंगा की शानदार गेंदबाजी के चलते अफ्रीका आखिरी 2 ओवर में 4 विकेट शेष रहते हुए 6 रन नहीं बना सकी और ये टाई हो गया। आखिरी गेंद पर दो रन चाहिए थे। जैसे ही उदाना की आखिरी गेंद पर ताहिर एक रन के लिए भागे श्रीलंका के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने स्टंप पर सीधा थ्रो मारा जो चूक गया और श्रीलंका ये मैच जीतते-जीतते रह गया। मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में मात्र 11 रन देखर 2 विकेट चटकाए।

