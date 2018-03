SA vs AUS: बैंड वालों पर भड़क गए अंपायर, बोले- इसे बंद करो वरना क्रिकेट नहीं होगा

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्‍ट मैच क्रिकेट के अलावा एक अन्‍य वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज’स पार्क में पिछले दो दशक से मैच के दौरान ब्रास म्‍यूजिक बैंड अपना संगीत बजाकर दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। शनिवार (10 मार्च) को खेल के दौरान अंपायर कुमार धर्मसेना और सुंदरम रवि ने संगीत रोकने को कहा। रिपोर्ट्स के अनुसार, अंपायरों ने कहा कि म्‍यूजिक बहुत तेज है और इससे उन्‍हें बैट के निक्‍स को सुनने में दिक्‍कत हो रही है।

लंच ब्रेक के बाद बैंड को संगीत न बजाने के लिए कहा गया तो दर्शक नाराज हो गए। स्‍टैंड्स में बैठे सैकड़ों दर्शक ‘वी वांट द बैंड (हमें बैंड चाहिए)’ का नारा लगाने लगे, जिसके बाद संगीतकार मैदान पर वापस आए। मैदान पर मौजूद दोनों अंपायरों ने दो बार खेल रोका तो रेफरी, जेफ क्रो हालात का जायजा लेने मैदान के बीच पहुंच गए।

इसके बाद भी बैंड का बजना बंद नहीं हुआ। दिन का खेल खत्‍म होते-होते दक्षिण अफ्रीका ने लीड ले ली थी और बैंड की आवाज बढ़ती चली गई।

South Africa vs Australia, 2nd Test 67.2 overs – Umpires ask band to stop playing, fans boo them. Band stops. 67.4 overs – Band starts playing again. Umpires complain. Band stops. 67.5 overs – Band starts playing again. 67.6 overs – Dean Elgar out. Band playing.#SAvAUS pic.twitter.com/YhceLv2emF — bet365 (@bet365) March 10, 2018

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर मार्क बाउचर ने घटना पर दुख जताया और इसकी तुलना भारत के ईडन गार्डंस स्‍टेडियम से की। उन्‍होंने लिखा, ”अगली बार जब द ग्रेट ईडन गार्डंस में 100000 लोग इतना शोर मचाना शुरू करें (जो कि सेंट जॉर्ज की तुलना में ज्‍यादा भारी है), तब क्‍या अधिकारी खेल रोक सकते हैं। बकवास! धर्मसेना (अंपायर) जाग जाओ। आपको पता होना चाहिए था, आपने खेल किया है।”

The next time 100000 people at The great Eden Gardens, start making too much noise(which is far more deafening than St George’s), please can officials stop the game. Ridiculous! Wake up Dharmasena! You should know better, you played! — mark boucher (@markb46) March 10, 2018

The band leaving, cannot be good for test cricket in PE. They’ve been there for years, supporting their home team. Was great when they got behind us. Every ground and country has their own identity! #peband — mark boucher (@markb46) March 10, 2018

