अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 76 रनों से हरा दिया है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 282 रन बनाने में कामयाब रही। 283 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 206 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जिवेशन पिल्लई को अंपायर ने ‘ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड’ के तहत आउट करार दे दिया। दरअसल, वेस्टइंडीज के गेंदबाज होएटे की गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे पिल्ले ने गेंद उठाकर कीपर को दिया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई है। प्लेसिस ने ट्वीट कर कहा , ‘ये क्या मजाक है, आउट देने का यह तरीका बेहद ही गलत है। मैंने अपने करियर के दौरान ऐसा लगभग 100 बार किया होगा’।

ग्रुप ए में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया मैच। (फोटो सोर्स- क्रिकइंफो)

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने फाफ डु प्लेसिस के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये क्रिकेट के बनाए गए नियम हैं। इसे सही और गलत तय करना खिलाड़ियों का काम नहीं। वहीं श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज रसल आरनोल्ड ने फाफ डु प्लेसिस को सलाह दी कि क्रिकेट नियम से वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भली-भाति परिचित हैं, उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं।

This is a absolute joke…not in the spirit of the game .I have done this almost a 100 times. https://t.co/nX0KUJ9PI4 — Faf Du Plessis (@faf1307) January 17, 2018

इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लोगों ने प्लेसिस के ट्वीट पर अपनी-अपनी बातें रखी। कुछ लोगों ने अंपायर के फैसले को सही ठहराया तो वहीं कुछ इस निर्णय से नाखुश नजर आए। बता दें कि इस मैच को साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है और जीत के साथ ही लीग स्टेज में वह एक कदम आगे बढ़ चुकी है।

Maybe you should stop doing it. Whether we like or not, it’s law in the game. As for spirit of the game, the players didn’t do anything wrong right? #healthydebate — Mitchell Johnson (@MitchJohnson398) January 17, 2018

Too many Spirits in the game.. I guess the Windies knew the law of the game better than everyone else — Russel Arnold (@RusselArnold69) January 17, 2018

