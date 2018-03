VIDEO: 5 विकेट झटककर कंगारूओं को सस्ते में निपटाया, रबाडा ने टीम ऑस्ट्रेलिया का यूं किया कबाड़ा

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा की शानदार गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पहली पारी पहले दिन शुक्रवार को ही बिखर गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपने सभी विकेट गंवाकर सिर्फ 243 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पारी की अच्छी शुरुआत की थी। डेविड वॉर्नर (63) और कैमरुन बैंक्रॉफ्ट (38) ने पहले विकेट के लिए 98 रनों की शानदार साझेदारी की। वर्नोन फिलेंडर ने इसे शतकीय साझेदारी में तब्दील नहीं होने दिया। उन्होंने 98 के स्कोर पर बैंक्रॉफ्ट को विकेट के पीछे क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद, फिलेंडर ने उस्मान ख्वाजा (4) को भी क्विंटन के हाथों ही कैच आउट करा पवेलियन का रास्ता दिखाया। 117 के स्कोर पर लुंगी नगीदी ने वॉर्नर को आउट कर ऑस्ट्रेलिया टीम का अहम विकेट गिरा दिया। तीन विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम की पारी को शॉन मार्श (24) और स्टीव स्मिथ (25) ने 44 रनों की साझेदारी कर संभालने की कोशिश की, लेकिन रबाडा ने मुश्किलें खड़ी कर दीं। रबाडा ने पहले 161 के स्कोर पर स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट किया और इसके बाद 166 के स्कोर पर मार्श को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलिया का पांचवां विकेट भी गिरा दिया।

स्मिथ के आउट होने के बाद टीम की पारी बिखर गई। रबाडा ने 170 के स्कोर पर ही दो बल्लेबाजों मिशेल मार्श (4) और पैट कमिंस को आउट किया। ये दोनों बल्लेबाज क्विंटन के हाथों लपके गए। मिशेल स्टॉर्क (8) और नाथन लॉयन (17) ने आठवें विकेट के लिए 12 रन ही जोड़े थे कि एक बार फिर रबाडा ने स्टॉर्क को बोल्ड कर पवेलियन भेजा। 212 के स्कोर पर नगीदी ने लॉयन को बोल्ड कर आस्ट्रेलिया का नौंवा विकेट भी गिरा दिया।

टिम पेन (36) और जोश हाजलेवुड (10) ने दसवें विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी कर टीम को 243 के स्कोर तक पहुंचाया। इसी स्कोर पर नगीदी ने पेन को बोल्ड कर दिया। इसके साथ ही आस्ट्रेलिया की पहली पारी समाप्त हो गई। इस पारी में दक्षिण अफ्रीका के लिए रबाडा ने पांच व नगीदी ने तीन विकेट लिए। रबाडा की शानदार गेंदबाजी को देख सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Rabada’s current Test strike-rate is 39.6. That’s the best by any bowler with 100+ wickets in 122 years #SAvAUS

