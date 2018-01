अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 में बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप ए में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया मैच भी दिलचस्प रहा। कई बार अंपायरों से मैच के दौरान गलती हो जाती है और उनका निर्णय बल्लेबाज या गेंदबाज के खिलाफ चला जाता है। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच के दौरान भी अंपायर ने एक गलत निर्णय लिया। अंपायर के इस फैसले के बाद क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेट के खेल भावना पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। इसी बीच 17वें ओवर में दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज जिवेशन पिल्लई ने गेंद उठाकर विकेटकीपर को दी। ये गलती उन्हें काफी महंगा पड़ा और अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। हालांकि वीडियो का रिप्ले देखने पर पता चलता है कि बल्लेबाज ने कीपर को गेंद रुकने के बाद दी थी।

वेस्टइंडीज के गेंदबाज होएटे की गेंद पर पिल्ले ने एक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले को छूकर वहीं उनके पास रुक गई। पिल्ले ने गेंद उठाकर विकेटकीपर को देना उचित समझा। पिल्ले ने जैसे ही गेंद को नीचे से हाथ से उठाया अंपायर ने ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड की वजह से उन्हें आउट दे दिया। ‘आईसीसी के नियम 37.4’ के मुताबिक कोई भी बल्लेबाज फील्डर, गेंदबाज या कीपर के बीच में आकर गेंद को स्टंप के पास से उठाकर उन्हें नहीं दे सकता है।

MUST WATCH

One of the most bizarre dismissals you will ever see as Pillay is given out for obstruction.

https://t.co/zoapdDHrkj#U19CWC #WIvSA pic.twitter.com/X6f7XIuQ4S

— ICC (@ICC) January 17, 2018