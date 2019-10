उमेश यादव की खतरनाक बाउंसर पर चोटिल हुए डीन एल्गर, जाना पड़ा मैदान से बाहर

IND vs RSA, 3rd Test, South Africa tour of India, 2019: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उमेश यादव का बाउंसर लगने के बाद अचेत हो गए। इसके बाद वह इस मैच में आगे नहीं खेल सकें। चाय ब्रेक के बाद एल्गर ने यादव की शार्टपिच गेंद को खेलने की कोशिश की जो उनके कान के ऊपर से गई और वह मैदान पर ही गिर गए। उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। वह उस समय 29 गेंद पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के मीडिया मैनेजर ने एक बयान में कहा ,‘‘ डीन एल्गर की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। जैसे ही कोई ताजा जानकारी होगी, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मैच रैफरी ने उनके विकल्प के तौर पर थ्यूनिस डि ब्रून को खिलाने पर मंजूरी दे दी है।’’

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन लाडर्स पर एशेज टेस्ट में स्टीव स्मिथ की जगह और वेस्टइंडीज के जर्मेन ब्लैकवुड भारत के खिलाफ डेरेन ब्रावो की जगह इसी तरह खेले थे। इस मैच में भारतीय टेस्ट विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा भी चोटिल हो गए। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान साहा चोटिल हो गए जिसके कारण तीसरे दिन के अंतिम घंटे में ऋषभ पंत को विकेटकीपर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। पुणे में दूसरे टेस्ट में अपनी बेहतरीन विकेटकीपिंग से सभी का ध्यान खींचने वाले साहा के बायें हाथ के अंगूठे में चोट लगी है। वह पारी के 27वें ओवर में आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर चोटिल हो गये थे।

