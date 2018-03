ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ते ही एबी डी विलियर्स के नाम दर्ज हुआ यह बड़ा रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका ने न्यूलैंडस मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 238 रन बना लिए हैं और इसी के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया पर पहली पारी के आधार पर 294 रनों की बढ़त ले ली है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 255 रनों से आगे नहीं जाने दिया था। दिन का खेल खत्म होने तक एबी डी विलियर्स 51 रन बनाकर नाबाद खड़े हुए हैं। अर्धशतक जड़ते ही डी विलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल, एबी डी विलियर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच में एबी डी विलियर्स 51 रन बनाकर नाबाद है और इसके साथ ही उनके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में 1980 रन हो गए हैं। डी विलियर्स से पहले पूर्व बल्लेबाज जाक कालिस के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। कालिस अपने टेस्ट करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1978 रन बनाने में कामयाब रहे थे। वहीं हाशिम अमला के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में 1531 रन दर्ज है।

इस मैच में डी विलियर्स के साथ क्विंटन डी कॉक 29 रन बनाकर विकेट पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन की शुरुआत नौ विकेट के नुकसान पर 245 रनों के साथ की थी। वह अपने खाते में 10 रन और जोड़ पाई। जोस हाजलेवुड (10) के रूप में उसने अपना आखिरी विकेट खोया। अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी मेजबान टीम का पहला विकेट पहली पारी में 141 रनों के स्कोर के साथ नाबाद लौटने वाले डीन एल्गर (14) के रूप में गिरा जिन्हें 28 रनों के कुल स्कोर पर पैट कमिंस ने पवेलियन भेजा।

Most runs for SA against Aus in Tests:

1980 AB de Villiers *

1978 J Kallis

1531 H Amla

1453 G Pollock

1226 G Smith

1149 E Barlow

1134 G Kirsten

1090 T Goddard#SAvAUS

