विकेट लेकर कंगारू कप्तान से भिड़ गए रबाड़ा, पूरी सीरीज से बाहर होने का मंडराया खतरा

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा (5/96) की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर कहर बरपा रही है। कंगारू टीम पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपने सभी विकेट गंवाकर सिर्फ 243 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को काबू करने में रबाडा का बड़ा योगदान रहा। इन दिनों प्रोटीज स्टार रबाडा मैदान पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। इस क्रम में रबाडा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का विकेट लेने के बाद मैदान पर अपनी प्रतिक्रिया देने के क्रम में उनसे टकरा गये। बता दें कि मैदान में खिलाड़ियों से फिजिकल कॉन्टैक्ट पर पूर्ण मनाही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब आईसीसी रबाडा पर कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि 117 रन के स्कोर पर तीन विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि रबाडा ने कंगारू टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। पिच पर शॉन मार्श और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। जब टीम का स्कोर 161 पहुंचा तो रबाडा ने स्मिथ को LBW आउट करवा दिया।

Will Proteas star Kagiso Rabada find himself in trouble for this incident on day one? #SAvAUS pic.twitter.com/fqvFIx8ogZ

— cricket.com.au (@CricketAus) March 9, 2018