भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कैंसर पीड़ित हैरी नामक लड़के की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के बल्लेबाज एलिस्टर कुक के साथ एक बच्चे की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, ‘ये हैरी हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन और एक बहादुर बच्चा। इसे कैंसर के इलाज के लिए 500k डॉलर की जरूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज इसकी मदद करें।’ इस ट्वीट के जवाब में गांगुली ने लिखा, ‘नासिर और जेम्स मैं इस बच्चे की मदद कैसे करूं बताओ, मैं इसके इलाज के लिए कुछ दान देना चाहूंगा।’ गांगुली के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर सरहाना कर रहे हैं। फैंस ने गांगुली के इस कदम को देखते हुए उन्हें रियल लाइफ का हीरो बताया। गांगुली इससे पहले भी टाटा मेडिकल सेंटर की कैंसर केयर यूनिट के विस्तार के मकसद से धनराशि जुटाने के लिए रैंप पर वॉक किया था।

अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को कई बड़ी उपलब्धियां दिलाने वाले सौरव गांगुली कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए अक्सर मदद करते रहते हैं। क्रिकेट के बाद सौरव गांगुली इस तरह की चैरिटी कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहते हैं। क्रिकेट छोड़ने के बाद भी सौरव गांगुली किसी न किसी तरह इससे जुड़े रहे हैं और अपनी राय टीम तक पहुंचाते रहे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की जीत से भी गांगुली बेहद खुश हैं।

Here’s Harry. He’s an extremely brave lad and a huge cricket fan. He needs to raise £500k for last resort cancer treatment. Please help if you can…https://t.co/gbQm4JKlcK pic.twitter.com/aNHmeF7U8h

— James Anderson (@jimmy9) January 16, 2019