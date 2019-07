Ajinkya Rahane, Shubhman gill ODI team: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टीम को लेकर चयन समिति से खुश नहीं हैं। दादा ने बुधवार सुबह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वेस्टइंडीज दौरे के लिए जो वनडे टीम चुनी गई है उसमें भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज शुभमान गिल को नहीं चुना गया है। इस बात से नाराज़ होकर दादा ने चयनकर्ताओं को ट्वीट कर सलाह दी है। दादा ने लिखा कि अब समय आ गया है कि चयनकर्ता कुछ खिलाड़ियों को हर फॉर्मेट के लिए टीम में शामिल करें।

दादा पहले भी रहाणे को वनडे टीम में शामिल करने कि बात कह चुके हैं। दादा ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा “समय आ गया है कि भारतीय चयनकर्ता चयनकर्ता कुछ खिलाड़ियों को उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर फॉर्मेट के लिए टीम में शामिल करें। तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी अभी कम हैं। यह सभी को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन देश के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ियों को चुनना है।” दादा ने एक और ट्वीट कर बीसीसीआई को टैग करते हुए लिखा कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मेट खेल सकते हैं। शुभमन गिल और वनडे टीम में अजिंक्य रहाणे को शामिल नहीं करने पर हैरानी हुई।

Time has come for indian selectors to pick same players in all formats of the game for rhythm and confidence.. too few are playing in all formats ..great teams had consistent players ..it’s not about making all happy but picking the best for the country and be consistent..@bcci

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 24, 2019