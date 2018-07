लॉर्ड्स में जाकर सौरव गांगुली ने शेयर की तस्वीर, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाया मजाक

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के लिए इंग्लैंड का ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स काफी मायने रखता है। गांगुली ने साल 1996 में इसी मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। डेब्यू पर माइकल आर्थटन की कप्तानी वाली इंग्लैंड के खिलाफ गांगुली ने 131 रनों की शानदार पारी खेली। इसके 6 साल बाद इसी मैदान पर गांगुली की कप्तानी में टीम ने नेटवेस्ट के फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जामया। भारतीय टीम के लिए आज भी वह जीत बेहद खास है, गांगुली ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर टी-शर्ट उतार अलग तरह का जश्न भी मनाया। गांगुली का जश्न मनाने का यह तरीका काफी दिनों तक सुर्खियों में भी रहा। क्रिकेट के दिग्गजों ने उनकी इस हरकत की आलोचनाएं भी की। हालांकि, इस घटना के बाद गांगुली ने एक इंटरव्यू में इसे अपनी गलती भी मानी थी। सौरव गांगुली इन दिनों भारत टीम के इंग्लैंड दौरे पर एक कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज जीतने के बाद 12 जुलाई से वनडे मैच खेलेगी। सीरीज शुरू होने से पहले टीम को तीन दिन आराम दिया गया।

गांगुली ने सोमवार रात को अपने ट्विटर अकाउंट पर लॉर्ड्स मैदान की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में गांगुली मैदान के बालकनी में खड़े नजर आ रहे हैं, ये वहीं बालकनी है जहां आज से 16 साल पहले गांगुली टी-शर्ट उतार जीत का जश्न मनाया था। गांगुली ने इस तस्वीर के साथ लिखा, ”लॉर्ड्स में वापसी, करियर की शुरूआत इसी जगह से हुई थी”। गांगुली की इस तस्वीर को देख इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और नेटवेस्ट सीरीज के कप्तान नासिर हुसैन ने मजे ले लिए। नासिर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”आप फिर से उसी बालकनी पर आपको यहां पर शर्ट में देखकर अच्छा लगा”।

Back at lords ..this is where career started .. pic.twitter.com/JXi8ykxuNV

You’re on that balcony again … nice to see you with your shirt on !!

— Nasser Hussain (@nassercricket) July 9, 2018