सचिन तेंदुलकर पर भड़की सिंगर सोना महापात्रा, याद दिलाया #MeToo

Sona Mohapatra hits out at Sachin Tendulkar: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की एक ट्वीट से जानी-मानी गायिका सोना महापात्रा खफा हो गई हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वीाले तेंदुलकर ने ‘इंडियन आइडल’ के कंटेस्टेंट की तारीफ में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद सोना महापात्रा ने उन पर हमला बोल दिया। पिछले साल से चली आ रही मीटू मूवमेंट की वजह से भारत में कई सिलेब्रिटी बेपर्दा हो गए। इन नामों में एक नाम गायक अनु मलिक का भी रहा था। दरअसल, सचिन ने ट्वीट कर लिखा, ‘इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट के गानों से सच में दिल छू लिया है, राहुल, चेल्सी, दिवस और सनी देश के अलग-अलग भागों से आते हैं, लेकिन कई मुश्किलों के बावजूद संगीत के लिए इनके पास जुनून और समर्पण है। मुझे भरोसा है कि ये सभी लंबा सफर तय करेंगे।’

सचिन के इस ट्वीट के बाद सोना महापात्रा ने रट्विट कर सचिन से कुछ सवाल पूछे। सोना ने रट्विट कर लिखा, ‘प्रिय सचिन, क्या आप उन महिलाओं और लड़कियों की MeToo कहानियों से वाकिफ हैं। पिछले साल अनु मलिक ही इस जज के शो थे और इस दौरान कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे। इतना ही नहीं इसमें उनकी अपनी प्रड्यूसर भी शामिल थीं। क्या यह बात मायने नहीं रखता या किसी को छूता नहीं है?

Dear Sachin, Are you aware of all the @IndiaMeToo stories of multiple women, some minors who came forward in the public domain about Anu Malik, the judge in this same Indian Idol show last year including their own ex producer? Does their trauma not matter or touch anyone? https://t.co/jE45Tth1po

