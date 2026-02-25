SL vs NZ Super 8 Match Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराते हुए अंतिम 4 का टिकट पक्का किया। अब इस ग्रुप का एक और मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में कोई भी टीम जीती तो इस ग्रुप से सेमीफाइनल के बचे हुए दूसरे टिकट का समीकरण रोचक हो जाएगा।
मेजबान श्रीलंकाई टीम अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 में बुरी तरह हार गई थी। वहीं कीवी टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया था। न्यूजीलैंड का एक अंक है और श्रीलंका को सुपर 8 में अभी खाता खोलना है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम हो जाता है।
T20 World Cup 2026, SL vs NZ Match LIVE Streaming Details In Hindi
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच कहां खेला जाएगा?
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच मैच बुधवार 25 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच किस समय शुरू होगा?
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच शाम सात बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा।
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच के लिए शाम 6:30 बजे टॉस होना है।
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
Sri Lanka
New Zealand
Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 6 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)
ये है दोनों टीमों का स्क्वाड
श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दुनिथ वेल्लालगे, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंता, दुश्मंता चमीरा, महीश तीक्षणा, दिलशान मधुशंका, जनिथ लियानगे, प्रमोद मदुशन, चरित असालंका, कुसल परेरा।
न्यूजीलैंड टीम: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढी, लॉकी फर्ग्युसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉन्वे, कोल मैककोन्ही।
