SL vs NZ 3rd ODI Dream11 Team: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड।

SL vs NZ 3rd ODI Dream11 Team, Sri Lanka vs New Zealand 3rd ODI Dream11 Team Prediction: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मैच मंगलवार को खेला जाना है। श्रीलंका इस मैच को सम्मान की लड़ाई की तरह देखेगी। पहले टेस्ट और फिर वनडे सीरीज गंवाने के बाद श्रीलंका की इज्जत इस मुकाबले में साख पर लगी है। हालांकि, दूसरे मैच में श्रीलंका की टीम आखिरी समय में मैच में लौट आई थी। थिसारा परेरा के 140 रनों की बदौलत टीम जीत के करीब तक आकर मैच को गंवा बैठी। इस हार के न्यूजीलैंड ने सीरीज पर अपना कब्जा जमाने का काम किया। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन के अलावा कॉलिन मुनरो और मार्टिन गुप्टिल में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। वहीं श्रीलंका की ओर से पिछले मैच में थिसारा परेरा ने कमाल की पारी खेली थी। जीत के लिए 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने 128 रन पर सातवां विकेट गंवा दिया था लेकिन परेरा 74 गेंद की आतिशी पारी में 140 रन बनाकर टीम को मैच में वापस ले आये।

परेरा के आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे जिससे टीम 46.2 ओवर में 298 रन पर आउट हो गयी। उन्होंने 57 गेंद में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया जो श्रीलंका के लिए तीसरा सबसे तेज शतक है। उनसे कम गेंद में सनत जयसूर्या ने दो बार 48 और 55 गेंद में शतक लगाया है।परेरा ने 45वें ओवर में दो और 46वें ओवर में चार छक्के जड़े। उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और 13 छक्के लगाये।

संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड – रॉस टेलर, टिम साउदी, मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन (कप्तान), कॉलिन मुनरो, ट्रेंट बाउल्ट, ईश सोढ़ी, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), हेनरी टोल्स।

श्रीलंका – लसिथ मलिंगा (कप्तान), थिसारा परेरा, दिनेश चंडीमल, नुवान प्रदीप, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सीककुगे प्रसन्ना, कुसल परेरा, दनुष्का गुणाथिलाका, कुसल मेंडिस, एसेला गुणारत्ने, लखन संदकन।

