SL vs ENG Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का दूसरा मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होना है। ग्रुप 2 का यह दूसरा सुपर 8 का मैच है। इससे पहले सुपर 8 राउंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगर यह मैच भी बारिश के कारण धुलता है तो सेमीफाइनल का समीकरण ग्रुप 2 में काफी रोचक हो जाएगा।

श्रीलंका और इंग्लैंड के स्क्वाड

श्रीलंका टीम: कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलांका, दुशान हेमंथा, जनिथ लियानागे, कमिंडु मेंडिस, दुश्मंथा चमीरा, दिलशान मधुशंका, प्रमोद मदुशन, महीश तीक्षणा, दुनिथ वेल्लालगे।

इंग्लैंड टीम: टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ल्यूक वुड।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

Sri Lanka 

vs

England  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 2 )
Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT)

Live Updates
13:08 (IST) 22 Feb 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी अंग्रेज आगे

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इंग्लैंड ने इसमें से 13 मुकाबले जीते हैं और श्रीलंकाई टीम सिर्फ चार मैच ही जीत पाई है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में अंग्रेज काफी आगे हैं।

13:07 (IST) 22 Feb 2026

14 साल से टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से नहीं जीता श्रीलंका

श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का रिकॉर्ड शानदार है। 6 मैचों में से पांच बार इंग्लिश टीम जीती है और सिर्फ एक बार श्रीलंकाई टीम को जीत मिली है। यह जीत 2012 वर्ल्ड कप में आई थी और 14 साल से टीम को जीत का इंतजार है।

12:57 (IST) 22 Feb 2026

IND vs SA Playing 11 Prediction: टीम इंडिया में एक बदलाव, भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच की संभावित प्लेइंग 11

12:55 (IST) 22 Feb 2026

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद।

12:53 (IST) 22 Feb 2026

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11

पथुम निसांका,कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), कमिंडु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंथा, दुश्मंथा चमीरा, महीश तीक्षणा, दिलशान मधुशंका।

12:48 (IST) 22 Feb 2026

ग्रुप 2 के मुकाबले रद्द होने से रोचक होगा गणित

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 का गणित रोचक हो सकता है। अगर आज का मैच भी रद्द हो गया तो सेमीफाइनल का समीकरण इस ग्रुप से रोचक हो सकता है। सुपर 8 के मैच रद्द होने पर 1-1 अंक दोनों टीमों को मिलेगा।

12:45 (IST) 22 Feb 2026

SL vs ENG: सुपर 8 का मजा किरकिरा कर रही बारिश, दूसरे मैच पर भी धुलने का खतरा; जानें कैसा है पल्लीकेले का मौसम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था और न्यूजीलैंड व पाकिस्तान को 1-1 अंक मिला था। अब कैंडी में होने वाले श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। जानें सुपर 8 के दूसरे मैच के लिए मौसम का पूर्वानुमान:- ...पूरी जानकारी
12:45 (IST) 22 Feb 2026

क्या है पल्लीकेले के मौसम का हाल?

अगर पल्लीकेले के मौसम की ताजा हालात की बात करें तो बारिश के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में यहां बारिश रुक रुक कर होती रही है। एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर 1 बजे से तेज बारिश की आशंका है। शाम 7 या रात 8 बजे तक लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में मुकाबले पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है।

12:43 (IST) 22 Feb 2026

कितने बजे शुरू होगा मैच?

इस मुकाबला का टॉस तय समय के अनुसार भारत और श्रीलंका के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2.30 बजे होगा। वहीं मैच का लाइव एक्शन दोपहर 3 बजे शुरू होना है।

12:42 (IST) 22 Feb 2026

पल्लीकेले में बारिश ने बढ़ाई चिंता

शनिवार को कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब पल्लीकेले में भी बारिश का खतरा है और यह मुकाबला भी धुल सकता है।

12:41 (IST) 22 Feb 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होने वाले सुपर 8 के मैच के सभी लाइव स्कोर अपडेट्स जानने को मिलेंगे। इस मैच में लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में जानने को मिलती रहेंगी।