SL vs ENG Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का दूसरा मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होना है। ग्रुप 2 का यह दूसरा सुपर 8 का मैच है। इससे पहले सुपर 8 राउंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगर यह मैच भी बारिश के कारण धुलता है तो सेमीफाइनल का समीकरण ग्रुप 2 में काफी रोचक हो जाएगा।

श्रीलंका और इंग्लैंड के स्क्वाड

श्रीलंका टीम: कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलांका, दुशान हेमंथा, जनिथ लियानागे, कमिंडु मेंडिस, दुश्मंथा चमीरा, दिलशान मधुशंका, प्रमोद मदुशन, महीश तीक्षणा, दुनिथ वेल्लालगे।

इंग्लैंड टीम: टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ल्यूक वुड।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 Sri Lanka

vs England

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 2 )

Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT) View Scorecard

Live Updates