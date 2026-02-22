SL vs ENG Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का दूसरा मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होना है। ग्रुप 2 का यह दूसरा सुपर 8 का मैच है। इससे पहले सुपर 8 राउंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अगर यह मैच भी बारिश के कारण धुलता है तो सेमीफाइनल का समीकरण ग्रुप 2 में काफी रोचक हो जाएगा।
श्रीलंका और इंग्लैंड के स्क्वाड
श्रीलंका टीम: कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलांका, दुशान हेमंथा, जनिथ लियानागे, कमिंडु मेंडिस, दुश्मंथा चमीरा, दिलशान मधुशंका, प्रमोद मदुशन, महीश तीक्षणा, दुनिथ वेल्लालगे।
इंग्लैंड टीम: टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ल्यूक वुड।
हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी अंग्रेज आगे
इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इंग्लैंड ने इसमें से 13 मुकाबले जीते हैं और श्रीलंकाई टीम सिर्फ चार मैच ही जीत पाई है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में अंग्रेज काफी आगे हैं।
14 साल से टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से नहीं जीता श्रीलंका
श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का रिकॉर्ड शानदार है। 6 मैचों में से पांच बार इंग्लिश टीम जीती है और सिर्फ एक बार श्रीलंकाई टीम को जीत मिली है। यह जीत 2012 वर्ल्ड कप में आई थी और 14 साल से टीम को जीत का इंतजार है।
इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद।
श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11
पथुम निसांका,कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दासुन शनाका (कप्तान), कमिंडु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंथा, दुश्मंथा चमीरा, महीश तीक्षणा, दिलशान मधुशंका।
ग्रुप 2 के मुकाबले रद्द होने से रोचक होगा गणित
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 का गणित रोचक हो सकता है। अगर आज का मैच भी रद्द हो गया तो सेमीफाइनल का समीकरण इस ग्रुप से रोचक हो सकता है। सुपर 8 के मैच रद्द होने पर 1-1 अंक दोनों टीमों को मिलेगा।
क्या है पल्लीकेले के मौसम का हाल?
अगर पल्लीकेले के मौसम की ताजा हालात की बात करें तो बारिश के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में यहां बारिश रुक रुक कर होती रही है। एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर 1 बजे से तेज बारिश की आशंका है। शाम 7 या रात 8 बजे तक लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में मुकाबले पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है।
कितने बजे शुरू होगा मैच?
इस मुकाबला का टॉस तय समय के अनुसार भारत और श्रीलंका के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2.30 बजे होगा। वहीं मैच का लाइव एक्शन दोपहर 3 बजे शुरू होना है।
पल्लीकेले में बारिश ने बढ़ाई चिंता
शनिवार को कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब पल्लीकेले में भी बारिश का खतरा है और यह मुकाबला भी धुल सकता है।
