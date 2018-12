भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। चार मैचों की इस सीरीज की शुरुआत दोनों ही टीम जीत के साथ करना चाहेगी। सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में आर्ची शिलर नामक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। आर्ची शिलर महज 6 साल के हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट के जरिए शिलर के टीम में शामिल होने की जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने शिलर से बात की। इस बातचीत के दौरान शिलर ने बताया कि उन्हें लेग स्पिन डालना पसंद है औऱ वह अपनी गेंद पर भारतीय कप्तान विराट कोहली का विकेट हासिल करना चाहते हैं। अभ्यास मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी शिलर खिलाड़ियों के साथ नेट पर प्रैक्टिस करते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम की जर्सी भी पहन रखी थी। 26 दिसंबर से सिडनी में शुरू होने वाले बॉक्सिग टेस्ट में शिलर ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्क्वॉड में भी शामिल रहेंगे।

वहीं एडिलेड में होने वाले टेस्ट मैच से पहले शिलर तीन घंटे तक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ मैदान पर नजर आए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ भी वहां पहुंचे। सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के अलावा कुछ भारतीय खिलाड़ी भी नेट पर प्रैक्टिस करते नजर आए। भारत की ओर से रोहित शर्मा और आर अश्विन ने काफी समय तक नेट पर पसीना बहाया। रोहित शर्मा की मेहनत देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें पहले टेस्ट में मौका दिया जा सकता है।

हालांकि, पृथ्वी शॉ के चोटिल होने के बाद टीम के पास मुरली विजय के रूप में ओपनर का विकल्प पहले से मौजूद है। ऐसे में रोहित शर्मा को मिडल ऑर्डर की कमान सौंपी जा सकती है। रोहित शर्मा हनुमा विहारी की जगह टीम में शामिल किए जा सकते हैं। वहीं प्रैक्टिस मैच की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करने वाले केएल राहुल और मुरली विजय से टीम के कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करा सकते हैं।

This is outstanding! More on Australia’s newest Test squad member via @ARamseyCricket HERE: https://t.co/ctXeVwWwOL@MakeAWishAust | #AUSvIND pic.twitter.com/XqBh0mbZUw

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 3, 2018