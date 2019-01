बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में युवा शुभमन गिल को शामिल किया गया है। गिल को पहले मैच के दौरान प्लेइंग इलेवन में जगह दिया जा सकता है। दरअसल, नेपियर वनडे से पहले बीसीसीआई ने शुभमन गिल का एक वीडियो अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। गिल इस वीडियो में लगातार नेट पर शॉट्स लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। शुभमन गिल को इस तरह अभ्यास करता देख अनुमान लगाया जा रहा है कि वह पहले मैच में टीम का हिस्सा होंगे। शिखर धवन का बल्ला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खामोश ही रहा, ऐसे में टीम अगर धवन का विकल्प तलाश करती है तो गिल को खिलाया जा सकता है। अंडर-19 और घरेलू मैचों में गिल का प्रदर्शन शानदार रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर उन्हें टीम में खेलने का मौका दिया जाता है तो वह उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। अंडर 19 वर्ल्डकप 2018 में बतौर उप कप्तान भारत की जीत में गिल का योगदान बेहद अहम रहा था।

शुभमन ने फर्स्ट क्लास की 16 पारियों में 77.78 की औसत से 1089 रन बनाए हैं। इस दौरान शुभमन ने 3 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाया। गिल आईपीएल में भी अपनी पारियों से दिग्गजों को प्रभावित कर चुके हैं। गिल के अलावा कप्तान कोहली चौथे नंबर पर अंबाती रायुडू की जगह धोनी को ही रखना चाहेंगे। रायडू बिल्कुल फॉर्म में नहीं है और टीम में उनका फिर जगह बना पाना मुश्किल लग रहा है।

#TeamIndia‘s latest recruit @RealShubmanGill was seen sweating out in the nets at his first training session with the Senior Men’s team #NZvIND pic.twitter.com/E8COH3Avnr

— BCCI (@BCCI) January 22, 2019