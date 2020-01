VIDEO: नींद पूरी न होने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने खेली तूफानी पारी, कहा- आगे भी जारी रखना चाहूंगा यह काम

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st T20, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 : न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर भारत ने टी-20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। भारत की इस जीत में श्रेयस अय्यर का काफी अहम योगदान रहा। अय्यर ने अंतिम के ओवर में ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। अय्यर ने 29 गेंदों में नाबाद 58 रन की पारी खेलकर टीम को 204 रन का लक्ष्य हासिल किया। भारतीय टीम में पिछले कुछ समय से नंबर चार की पोजिशन को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने इस नंबर पर आकर लगातार रन बनाए हैं। मैच के बाद एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब श्रेयस अय्यर से इस पोजिशन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार हैं। लेकिन नंबर 4 ऐसी पोजिशन जहां आपको सिंगल लेना और शॉट खेलना दोनों ही बखूबी आनी चाहिए।

अय्यर ने आगे कहा, ‘जीत के बाद नाबाद पवेलियन लौटने पर बढ़े हुए मनोबल के साथ बल्लेबाज वापस जाता है। भारत के लिए इस तरह की पारियां मैं आगे भी और खेलना चाहूंगा।’ वहीं न्यूजीलैंड आने पर अय्यर ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वह न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था। वहीं जेट लेग को लेकर अय्यर ने कहा कि जेट लेग की वजह से खिलाड़ियों की नींद भी पूरी नहीं हो सकी थी।

बता दें कि जेट लेग एक अस्थायी नींद विकार है। यह किसी के भी साथ हो सकता है, जो कई टाइम जोन में तेजी से यात्रा करते हैं। भारतीय टीम न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद प्रैक्टिस में जुट गई और ऐसे में टीम के खिलाड़ियों के पास आराम फरमाने का मौका नहीं मिला।



न्यूजीलैंड का समय भारतीय समय से साढ़े सात घंटे आगे हैं। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को रविवार को समाप्त हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से हराने के बाद यहां पहुंची है। इस मैच में भारत की तरफ से केएल राहुल (56) और श्रेयस अय्यर (नाबाद 58) और कोहली (45) ने उपयोगी पारियां खेली।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App