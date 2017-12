भारतीय टीम 27 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका में खेली जाने वाली छह वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर खाते पर टीम की सूची जारी की है। इस वनडे टीम में एक बार फिर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन और रविन्द्र जडेजा को जगह नहीं दी गई है। बता दें कि इस बार युवराज सिंह और सुरेश रैना ने यो-यो टेस्ट पास कर लिया था। ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि इन दोनों को दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम में कप्तान विराट कोहली के साथ-साथ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। इसके अलावा चयन समिति ने किसी और खिलाड़ी को जगह देना उचित नहीं समझा।

हैरान करने वाली बात यह है कि शानदार फॉर्म के साथ रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज के एल राहुल को भी इस टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर चयन समिति के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फैंस की मानें तो केदार जाधव की जगह टीम में युवराज सिंह और सुरैश को शामिल करना ज्यादा बेहतर होता। वहीं कुछ लोग आजिंक्य रहाणे की फॉर्म को देखते हुए उनकी जगह केएल राहुल को लेने की बात कह रहे हैं।

I have to say @klrahul11 is a surprise omission in the odi team to SA. I felt he had done enough to make the team. No @imjadeja as well. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) December 23, 2017

Will only be considered as an opener in ODI has led to Rahul’s non-selection…Rahane is filling that slot already. Once Axar didn’t play vs SL, Jadeja couldn’t have been picked either. #SAvIND #ODI — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 23, 2017

टीम में स्पिन गेंदबाजो के रूप में इस समय कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। लिहाजा दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भी चयन समिति ने इन पर ही भरोसा दिखाना ज्यादा बेहतर समझा। रविचंद्रन अश्विन और रविन्द्र जडेजा के फैंस को अभी वनडे में उन्हें खेलते देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

Very Good Selection. Ashwin is useless in Overseas in limited overs cricket. Team India lost champions trophy because of ashwin. Select one more multi talented all rounder like Stuart Binny — Mayanti Langer (@Langer_Mayanti) December 23, 2017

Where is the Ashwin, Jadeja, Raina & Yuvi…

This is not fare… — KAUSHIK NATH (@KaushikNath25) December 23, 2017

Why there is no @ImRaina in the squad? — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 23, 2017

@BCCI not a fair selection ..Ashwin , jadeja are resting from a long time …No yuvraj Singh , no Raina….Plz try to include them — Mohammad_ (@mohammadhirani2) December 23, 2017

@BCCI logic:

Raina passed YO YO test and a better fielder/batsmen still picked useless Jadhav over him! pic.twitter.com/Ft9tTEdJOk — Choda Writes ✒ (@ImoRoflme) December 23, 2017

He passed fitness test, He Scored many runs on no.4 and won 2 MOM award.. and still he don’t have a place in the squad @YUVSTRONG12 This is Not fair at all…!!! — Yuvraj Singh Fans (@Yuvifansclub) December 23, 2017

And kl Rahul is dropped again for playing good against sl,fair enough — Govind Prasaad (@a_introvertsoul) December 23, 2017

