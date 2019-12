Shoaib Akhtar has clarified his statement regarding Danish Kaneria: पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर दानिश कनेरिया मामले पर अब अपने बयान से मुकरते दिखाई पड़ रहे हैं। अख्तर ने हाल ही में कहा है कि उनके बयान को पूरी तरह गलत समझा गया। अपने साथी खिलाड़ी दानिश कनेरिया को लेकर अख्तर ने कहा था कि हिंदू होने के कारण उसे टीम में भेद-भाव का सामना करना पड़ता था। लेकिन अख्तर ने इस मामला को बढ़ता देख अब इस पर अपनी सफाई पेश की है। अख्तर ने कहा, ‘पाकिस्तान की टीम धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी, ये उनकी टीम का कल्चर नहीं रहा है।’ अपने यू-ट्यूब चैनल पर अख्तर ने कहा कि टीम में बस एक-दो खिलाड़ी ऐसे थे जो कनेरिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बाकी के सदस्यों ने हमेशा ही इसका विरोध किया है।

वहीं शनिवार को पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक ने भी कनेरिया मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनकी टीम में ऐसा कभी नहीं होता था। इंजमाम ने कहा, ‘कनेरिया ने सबसे ज्यादा क्रिकेट मेरी कप्तानी में खेला है और उस दौरान खिलाड़ियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था।’ इंजमाम-उल-हक के दिए गए बयान के बाद अख्तर ने भी उनका समर्थन किया और अपने दिए स्टेटमेनट पर सफाई देने का काम किया।

I watched the mess that was made of my statement, which was taken completely out of context.

I have given a thorough & complete response to all the criticism, addressing it point by point. Watch the video. Understand what i was trying to say.https://t.co/9NY5zPIAdW pic.twitter.com/gxb5M5eGsd

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 28, 2019