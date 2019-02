Australia vs India, 1st T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को प्लेइंग इलेवन में खेलना का मौका नहीं मिला। शिखर धवन की जगह इस मैच में केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते नजर आए। भारत इस मैच को आखिरी मौकों पर तीन विकेट से गंवा बैठा। इस हार की वजह पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की धीमी बल्लेबाजी और उमेश यादव की खराब गेंदबाजी मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इन दोनों खिलाड़ियों की आलोचनाएं कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा एक और भारतीय खिलाड़ी इस मैच के बाद फैंस के निशाने पर आ गया। दरअसल, इस मैच में नहीं खेल रहे शिखर धवन को भी फैंस ने मैच के बाद ट्रोल करना शुरू कर दिया। शिखर धवन मैच से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के कैप्शन में धवन ने लिखा था कि कल के मैच के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है।

वहीं मैच के दौरान वह 19वें ओवर में मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी के लिए ड्रेसिंग रूम से बल्ला लेकर आते नजर आए। धवन के चेहरे पर इस दौरान एक प्यारी सी स्माइल भी थी। धवन की यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस धवन की इन दोनों तस्वीर को जोड़कर लगातार ट्रोल कर रहे हैं। पहले मैच में धवन की जगह खेल रहे केएल राहुल ने टीम के लिए सबसे अधिक 50 रन बनाने का काम किया। राहुल के फॉर्म को देखते हुए अगले मैच में भी धवन का खेलना मुश्किल लग रहा है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे मुकाबला बुधवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीत सीरीज बराबरी करना चाहेगा। भारतीय बल्लेबाज पहले मैच के दौरान बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत के अलावा फैंस की निगाहें महेंद्र सिंह धोनी के परफॉर्मेंस पर भी होगी।

@SDhawan25 was all set for this #INDvAUS pic.twitter.com/8JHaiJ2qpk

— Punk

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App