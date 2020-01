India vs Australia (Ind vs Aus) 2nd ODI , भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट वनडे में भारत ने शानदार जीत हासिल करने के साथ ही सीरीज को एक-एक से बराबरी पर ला दिया। इन दोनों देशों के बीच सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच रविवार (19 जनवरी) को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई में भारत को मात दी थी। राजकोट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 340 रन का मजबूत लक्ष्य रखा। भारत ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 304 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। मैच के बाद चहल टीवी पर भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने केएल राहुल के साथ कुछ बातचीत की। धवन ने राहुल से विकेटकीपिंग को लेकर पूछा। इस पर राहुल ने कहा, ‘मैंने अपना करियर बतौर विकेकीपर ही शुरुआत किया था, लेकिन टीम में इतने सारे विकेटकीपर होने के कारण मुझे कम ही मौके मिले। ओपनर होने की वजह से मैंने भी विकेटकीपिंग पर फोकस कम कर दिया। हालांकि, आईपीएल में मैं अभी भी अपनी टीम के लिए विकेटकीपिंग करता हूं। ‘

बता दें कि राहुल ने इस मैच में एरोन फिंच को स्टंप आउट किया था। धवन के मुताबिक राहुल की स्टंपिंग को देख ऋषभ पंत उठ खड़े हुए और खुद को पूरी तरह फिट बताया। हालांकि, धवन ने यह बात मजाकिया अंदाज में कहा। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली जीत के बाद लोकेश राहुल के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। कोहली ने कहा, ‘हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और यहां पर ‘पैनिक बटन’ बहुत जल्द ही दबा दिया जाता है।’

कोहली ने आगे कहा, ‘आपके लिए यह पता करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए मैदान पर सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी होगी। जब आप लोकेश राहुल को आज बल्लेबाजी करते देखते हो तो उन जैसे खिलाड़ी को बाहर करना मुश्किल है। ’

