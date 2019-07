धवन ने चोट के बावजूद धवन ने बल्ले से किया ‘बॉटल कैप चैलेंज’

dhawan bottlecap challenge: इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘बॉटलकैपचैलेंज’ नाम का एक ट्रैंड चल रहा है। जहां लोग अलग-अलग तरीके से बोतल के ढक्कन खोल उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी ये चलेंगे लिया। धवन ने पिछले महीने विश्व कप के दौरान अंगूठे में लगी चोट के बाद पहली बार बल्ला पकड़ा लेकिन वह अब भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं।

धवन को पूर्व भारतीय आलराउंडर युवराज सिंह ने ‘बॉटलकैपचैलेंज’ के लिए नामित किया जिसके बाद इस बल्लेबाज ने बल्ला पकड़ा। धवन के अलावा युवराज ने ब्रायन लारा, क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर को भी यह चुनौती दी। धवन ने क्लीप ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘युवी पाजी, यह मेरा ‘बॉटलकैपचैलेंज’ है। चोट के बाद मैं पहली बार बल्ला पकड़ रहा हूं। वापसी करना अच्छा लग रहा है।’’

Yuvi Paaji, here is my #BottleCapChallenge! This is the first time I am picking my bat up after my injury..feels good to be back! @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/NaFADCbV8K

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 18, 2019