सुरेश रैना और ऋषभ पंत के साथ डिनर करने पहुंचे शिखर धवन

ट्राई सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी। भारती टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार 90 रनों की पारी खेली थी, धवन से आज भी टीम को काफी उम्मीदें होंगी। पहले मैच में धवन के अलावा दूसरा कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं रहा। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा के अलावा सुरेश रैना और टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास फॉर्म हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। मैच से पहले शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। ट्विटर पर शेयर की गई इस तस्वीर में धवन के साथ सुरेश रैना और ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। कोलंबो के रेस्टोरेंट में डिनर करते समय गब्बर की इस तस्वीर को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। धवन ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, ”सुरेश रैना और ऋषभ पंत के साथ कभी ना भूलने वाला पल”। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर टी-20 ट्राई सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। हालांकि, टीम की शुरुआत खराब रही है, लेकिन भारतीय टीम पहले मैच को पीछे छोड़ बाकी के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम की कोशिश श्रीलंका में भी अपनी छाप छोड़ने की होगी। भारत के लिए रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और मनीष पांडे बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर से टीम को काफी उम्मीदें होंगी। जबकि शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट भी फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे।

Had a great time catching up with @ImRaina and @RishabPant777 over dinner!pic.twitter.com/Zj2vgx1pQC

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 7, 2018