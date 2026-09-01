Sher-E-Punjab T20 League 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के 5वें मैच में मंगलवार (1 सितंबर) को जलंधर वॉरियर्स ने अमृतसर सूर्माज को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में नमन धीर और प्रभसिमरन सिंह ने शतक जड़े। वहीं अभिषेक शर्मा और अनमोल मल्होत्रा ने अर्धशतक जड़े। 264 रन बनाने के बाद भी अभिषेक शर्मा की अगुआई वाली अमृतसर सूर्माज को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा।

इस मैच के बाद फजलिका फाल्कंस शीर्ष पर है। 6 में से 5 टीमों का खाता खुल गया है। अमृतसर सूर्माज का खाता नहीं खुल सका है। लुधियाना लायंस, भटिंडा रॉयल्स, जलंधर वॉरियर्स और मोहाली किंग्स के 2-2 अंक हैं। फजलिका फाल्कंस और लुधियाना लायंस अभी तक अजेय हैं।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के टॉप-5 बल्लेबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह शीर्ष पर हैं। उन्होंने 2 पारियों में 201 रन बनाए हैं। नमन धीर ने 2 पारियों में 164 और अभिषेक शर्मा ने 2 पारियों में 159 रन बनाए हैं। अनमोलप्रीत सिंह 2 पारियों में 141 रन बनाए हैं। विहान मल्होत्रा ने 1 पारी में 103 रन बनाए हैं।

पंजाब क्रिकेट · घरेलू T20 शेर-ए-पंजाब T20 लीग 2026 अंक तालिका · बल्लेबाजी · गेंदबाजी · 30 अगस्त – 13 सितंबर 2026 शीर्ष टीम फजलिका फाल्कंस ऑरेंज कैप 201 रन पर्पल कैप 5 विकेट कुल मैच 27 T20s अंक तालिका बल्लेबाजी गेंदबाजी फजलिका फाल्कंस और लुधियाना लायंस अभी तक अजेय हैं। 6 में से 5 टीमों का खाता खुल चुका है — केवल अमृतसर सूर्माज शून्य पर हैं। लुधियाना, भटिंडा, जलंधर और मोहाली के 2-2 अंक हैं — NRR से पोजीशन तय हो रही है। अंक तालिका — 6 टीमें 1 FZF फजलिका फाल्कंस 1W-0L 2 +1.518 2 LDL लुधियाना लायंस 1W-0L 2 +0.804 3 BTR भटिंडा रॉयल्स 1W-1L 2 +0.319 4 JLW जलंधर वॉरियर्स 1W-1L 2 +0.165 5 MHK मोहाली किंग्स 1W-1L 2 -0.644 6 AMS अमृतसर सूर्माज 0W-2L 0 -1.455 ऑरेंज कैप — शीर्ष 5 बल्लेबाज 1 Prabhsimran Singh 201 रन 2 Naman Dhir 164 रन 3 Abhishek Sharma 159 रन 4 Anmolpreet Singh 141 रन 5 Vihaan Malhotra 103 रन पर्पल कैप — शीर्ष 5 गेंदबाज 1 Sumit Sharma 5 विकेट 2 Gourav Choudhary 5 विकेट 3 Arjun Rajput 4 विकेट 4 Sahil Bhaskar 3 विकेट 5 Tejpreet Singh 3 विकेट स्रोत: ESPNcricinfo · आंकड़े 30 अगस्त 2026 तक Jansatta InfoGenIE

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के टॉप-5 गेंदबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो सुमित शर्मा 5 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। गौरव चौधरी ने 5 विकेट लिए हैं। अर्जुन राजपूत ने 1 मैच में 4 विकेट लिए हैं। साहिल भास्कर ने 1 मैच में 3 विकेट लिए हैं। तेजप्रीत सिंह ने 2 मैच में 3 विकेट लिए।

अभिषेक शर्मा ने 227 के स्ट्राइक रेट ठोके रन

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में अभिषेक शर्मा का जलवा जारी है। अभिषेक शर्मा ने जलंधर वॉरियर्स के खिलाफ 36 गेंद पर 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 227.78 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।