Sher-E-Punjab T20 League 2026 Points Table Top-5 Batters and Bowlers: शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 में शुक्रवार (4 सितंबर) को दो मैच हुए। बारिश से प्रभावित पहले मैच में बठिंडा रॉयल्स ने अमृतसर सूरमाज को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में जलंधर वॉरियर्स ने लुधियाना लायंस को 7 विकेट से हरा दिया। अंक तालिका की बात करें तो जलंधर वॉरियर्स 4 मैच में 3 जीत के साथ शीर्ष पर है। उसके 6 अंक हैं।

लुधियाना लायंस दूसरे नंबर पर है। उसके 3 मैच में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। बठिंडा रॉयल्स तीसरे नंबर पर है। उसके 4 मैच में 4 और मेहाली किंग्स के भी 4 अंक हैं। वह चौथे नंबर पर है। फजलिका फाल्कंस के 3 मैच में 2 और अमृतसर सूर्माज के 4 मैच में 2 अंक है। दोनों टीमें 2-2 मैच हारी हैं।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह 4 पारियों में 401 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। नमन धीप 4 पारियों में 253 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। अनमोलप्रीत सिंह 4 पारियों में 242 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। विहान मल्होत्रा ने 3 पारियों में 183 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 3 पारियों में 180 रन बनाए हैं।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो सुमित शर्मा 4 मैच में 7 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। तेजप्रीत सिंह ने भी 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। गौरव चौधरी ने 4 मैच में 6 विकेट लिए हैं। साहिल भास्कर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। अश्वनी कुमार ने 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं।

Sher-E-Punjab T20 League 2026 जलंधर वॉरियर्स शीर्ष पर — अंक तालिका, टॉप बल्लेबाज व गेंदबाज स्रोत: ESPNcricinfo — लुधियाना लायंस बनाम जलंधर वॉरियर्स मैच के बाद अंक तालिका टॉप-5 बल्लेबाज टॉप-5 गेंदबाज अंक तालिका जलंधर वॉरियर्स 6 अंकों के साथ शीर्ष पर जलंधर वॉरियर्स ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। लुधियाना लायंस NRR में (+1.508) सबसे आगे हैं लेकिन एक कम मैच खेला है। बठिंडा रॉयल्स और मेहाली किंग्स दोनों 4-4 अंकों के साथ NRR के आधार पर तीसरे-चौथे स्थान पर हैं। Sher-E-Punjab T20 League 2026 — अंक तालिका टीम P W L PTS NRR 1 जलंधर वॉरियर्स JLW 4 3 1 6 +0.800 2 लुधियाना लायंस LDL 3 2 1 4 +1.508 3 बठिंडा रॉयल्स BTR 4 2 2 4 +0.649 4 मेहाली किंग्स MHK 4 2 2 4 -1.476 5 फजलिका फाल्कंस FZF 3 1 2 2 -0.707 6 अमृतसर सूर्माज AMS 4 1 3 2 -0.864 टूर्नामेंट: 30 अगस्त – 13 सितंबर 2026 | कुल 27 T20 मैच | NRR = नेट रन रेट बल्लेबाजी प्रभसिमरन सिंह — 401 रन, औसत 200.50 प्रभसिमरन सिंह ने 4 पारियों में 401 रन बनाकर रनों की दौड़ में अकेला वर्चस्व कायम किया है। उनका स्ट्राइक रेट 217.93 और औसत 200.50 टूर्नामेंट में बेमिसाल है। नमन धीर (253) और अनमोलप्रीत सिंह (242) दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। टॉप-5 बल्लेबाज — रन (Runs) 1 प्रभसिमरन सिंह Avg 200.50 | SR 217.93 401 2 नमन धीर Avg 84.33 | SR 197.66 253 3 अनमोलप्रीत सिंह Avg 60.50 | SR 212.28 242 4 विहान मल्होत्रा Avg 91.50 | SR 194.68 183 5 अभिषेक शर्मा Avg 60.00 | SR 253.52 180 अभिषेक शर्मा का SR 253.52 — पांचों बल्लेबाजों में सर्वोच्च स्ट्राइक रेट। गेंदबाजी सुमित शर्मा और तेजप्रीत सिंह — संयुक्त शीर्ष पर 7-7 विकेट सुमित शर्मा और तेजप्रीत सिंह दोनों ने 7-7 विकेट लिए हैं और औसत भी एक समान है (18.43)। गौरव चौधरी और साहिल भास्कर 6-6 विकेट लेकर संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। अश्वनी कुमार 5 विकेट और 1 फोर-फर के साथ पांचवें स्थान पर हैं। टॉप-5 गेंदबाज — विकेट (Wkts) 1 सुमित शर्मा संयुक्त Avg 18.43 | 13.4 ओवर 7 1 तेजप्रीत सिंह संयुक्त Avg 18.43 | 13.0 ओवर 7 3 गौरव चौधरी संयुक्त Avg 13.33 | 9.0 ओवर 6 3 साहिल भास्कर संयुक्त Avg 12.83 | 8.0 ओवर 6 5 अश्वनी कुमार Avg 27.00 | 14.0 ओवर 5 गौरव चौधरी का औसत 13.33 — शीर्ष 5 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत। अश्वनी कुमार के नाम टूर्नामेंट में एकमात्र 4-फर। स्रोत: ESPNcricinfo — Sher-E-Punjab T20 League 2026 Jansatta InfoGenIE

प्रभसिमरन हैट्रिक शतक से चूके

प्रभसिमरन सिंह 4 पारियों में 200.50 के औसत और 217.93 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाकर शेर ए पंजाब टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 39 चौके और 25 छक्के लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।