Sher-E-Punjab T20 League 2026 Points Table Top-5 Batters and Bowlers: शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 में शुक्रवार (4 सितंबर) को दो मैच हुए। बारिश से प्रभावित पहले मैच में बठिंडा रॉयल्स ने अमृतसर सूरमाज को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में जलंधर वॉरियर्स ने लुधियाना लायंस को 7 विकेट से हरा दिया। अंक तालिका की बात करें तो जलंधर वॉरियर्स 4 मैच में 3 जीत के साथ शीर्ष पर है। उसके 6 अंक हैं।
लुधियाना लायंस दूसरे नंबर पर है। उसके 3 मैच में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। बठिंडा रॉयल्स तीसरे नंबर पर है। उसके 4 मैच में 4 और मेहाली किंग्स के भी 4 अंक हैं। वह चौथे नंबर पर है। फजलिका फाल्कंस के 3 मैच में 2 और अमृतसर सूर्माज के 4 मैच में 2 अंक है। दोनों टीमें 2-2 मैच हारी हैं।
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह 4 पारियों में 401 रन बनाकर शीर्ष पर हैं। नमन धीप 4 पारियों में 253 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। अनमोलप्रीत सिंह 4 पारियों में 242 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। विहान मल्होत्रा ने 3 पारियों में 183 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने 3 पारियों में 180 रन बनाए हैं।
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाज
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो सुमित शर्मा 4 मैच में 7 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। तेजप्रीत सिंह ने भी 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। गौरव चौधरी ने 4 मैच में 6 विकेट लिए हैं। साहिल भास्कर ने 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं। अश्वनी कुमार ने 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं।
प्रभसिमरन हैट्रिक शतक से चूके
प्रभसिमरन सिंह 4 पारियों में 200.50 के औसत और 217.93 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाकर शेर ए पंजाब टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 39 चौके और 25 छक्के लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।