DC vs MI, VIVO IPL 2019 Highlights at Hotstar, Star Sports 1: मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को लगातार तीन मैच जीत चुकी दिल्ली को हराकर उनके विजयी रथ को रोकने का काम किया। मुंबई ने यह मुकाबला 40 रन से अपने नाम किया। टॉस जीकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में दिल्ली के सामने 169 रन का लक्ष्य रखा, जिसे दिल्ली हासिल नहीं कर सकी और 128 रन ही बना सकी। दिल्ली की धीमी पिच पर 169 रनों का लक्ष्य पाना आसान नहीं माना जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करने आए मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को तीसरे ओवर में ईशांत शर्मा ने कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल, ईशांत शर्मा इस सीजन आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से सभी को खासा प्रभावित कर रहे हैं। मुंबई के खिलाफ भी ईशांत की गेंदों पर मुंबई के बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने में नाकाम साबित हो रहे थे।

ऐसे में रोहित शर्मा ने पारी के तीसरे ओवर में ईशांत की गेंद को आगे बढ़कर मारना चाहा, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सकें। इसके बाद गेंद सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। रोहित की यह कोशिश को देखते हुए ईशांत ने रोहित शर्मा से कहा- तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी गेंद को मार पाओगे। इसके बाद ईशांत के इस सवाल का जवाब रोहित ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस दौरान एक-दूसरे को देखकर हंसते नजर आए।

