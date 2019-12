AUS vs NZ, 2nd Test, New Zealand tour of Australia, 2019-20: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच बाक्सिंग डे टेस्ट मैच का आगाज गुरुवार (26 दिसंबर) से हो चुका है। 1987 के बाद इस मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम पहली बार बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रही है। दर्शकों में इस मैच को लेकर उत्साह काफी अधिक है। मैच के पहले दिन कीवी कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन खेल के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और अंपायर निजेल लॉन्ग के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दरअसल, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने स्मिथ को शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जो स्मिथ के शरीर से लगकर बाहर की तरफ चली गई। इसके बाद स्मिथ रन लेने के लिए भागने लगे, लेकिन अंपायर ने उन्हें क्रीज के अंदर रहने की सलाह दी। जब ऐसा पहली बार हुआ तो स्मिथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यही घटना दोबारा घटने पर वह अंपायर से जाकर बहस करने लगे।

लॉन्ग ने दोनों ही गेंदों को डेड बॉल करार दिया। लॉन्ग के मुताबिक स्मिथ ने इन दोनों ही गेंदों पर शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया था। इस दौरान कमेंट्री कर रहे शेन वॉर्न ने स्मिथ का पक्ष लेते हुए कहा कि स्मिथ को इन गेंदों पर रन लेने का पूरा हक था। नियम का हवाला देते हुए वॉर्न ने कहा कि जब इस तरह की शॉर्ट गेंद आपके शरीर पर लगती है तो आपको रन चुराने का पूरा अधिकार है। हालांकि, आईसीसी के नियम के मुताबिक बल्लेबाज जब तक गेंद को खेलने का प्रयास नहीं करता, वह रन नहीं ले सकता।

यह पूरी तरह से विकेट के सामने खड़े अंपायर पर निर्भर करता है कि वह इन चीजों को देखें और फिर फैसला करें। बता दें कि मार्नस लाबुशेन के लगातार पांचवें अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुरुआती झटकों से उबरकर टी तक तीन विकेट पर 155 रन बना लिए थे। चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले ट्रेंट बोल्ट ने जो बर्न्स को पहले ओवर में ही बोल्ड कर दिया।

इसके बाद लाबुशेन ने क्रीज पर कदम रखा और फिर से खुद को ऑस्ट्रेलिया की नई दीवार साबित किया। जब वह 63 रन पर खेल रहे थे तो अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए। कोलिन डि ग्रैंडहोम की उठती गेंद को उन्होंने छोड़ना चाहा लेकिन वह उनकी कोहनी से लगकर विकेटों पर गिर गई। लाबुशेन ने डेविर वार्नर (41) के साथ दूसरे विकेट के लिये 60 और स्टीव स्मिथ (नाबाद 41) के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़े।

You make the call – should this be a dead ball? #AUSvNZ pic.twitter.com/CMp4Q9AHvW — #7Cricket (@7Cricket) December 26, 2019

